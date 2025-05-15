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陽明交大醫院完成宜蘭首例血管內震波碎石 順利安裝心臟支架

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明交大醫院醫療團隊成功完成全縣首例IVL手術。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院醫療團隊成功完成全縣首例IVL手術。圖／陽明交大醫院提供

「血管鈣化」是心血管疾病治療的大難題，特別是重度鈣化會讓血管變硬狹窄，影響血流，增加心肌梗塞風險，過去即使以高壓氣球導管擴張或旋磨鈣化處，效果有限。國立陽明交通大學附設醫院率宜蘭縣之先引進「血管內震波碎石術」，日前完成宜蘭首例心血管內鈣化碎石手術，病人順利安裝心臟支架。

這項儀器及手術為深度血管鈣化患者帶來更安全、有效的治療選擇。陽明交大醫院心導管室主任廖照峰表示，患者是一位64歲林先生，過去曾因冠狀動脈鈣化狹窄接受高壓氣球及切割氣球治療，但因鈣化嚴重，導致血管無法順利擴張，影響支架植入。

這次手術特別邀請亞東醫院心臟內科許榮城主任到院指導，結合院內團隊專業與新設備，展現跨院合作精神，成功將血管內的鈣化病變擊碎，讓支架能完全撐開，林先生術後恢復良好，成為宜蘭地區第一位受益於IVL技術的患者，蘭陽地區心血管疾病治療的新突破。

血管內震波碎石術（Intravascular Lithotripsy, IVL），簡稱IVL，其技術靈感來自於腎結石的震波碎石術，透過導管釋放聲波震動，精準擊碎血管內深層與表層的鈣化斑塊，在低壓下操作達到高效治療效果，降低血管破裂風險、提高手術安全性。

楊純豪院長指出，此次引進血管內震波碎石，不僅全面提升院內心血管疾病的治療能量，更為面對重度血管鈣化病變的患者，提供效果穩定的治療選擇，而且這項技術未來可望應用於周邊血管病變的處理，擴大病患族群，為更多血管鈣化患者帶來希望，打造更安全的心血管治療環境。

64歲林先生與心導管室廖照峰主任合影。圖／陽明交大醫院提供
64歲林先生與心導管室廖照峰主任合影。圖／陽明交大醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院率全縣之先，引進心血管介入治療儀器，進行血管內震波碎石術。圖／陽明交大醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院率全縣之先，引進心血管介入治療儀器，進行血管內震波碎石術。圖／陽明交大醫院提供

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