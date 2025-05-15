明天繼續熱「高溫上看36度」周末雷雨擴大 3地區須留意

天氣持續高溫炎熱，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1周受高壓影響，台北盆地、中南部高溫恐達33至35度，南部近山區高溫上看36度，降雨則以午後雷陣雨為主，周末午後雷陣雨範圍擴大，宜花、中部以北近山區、各地山區需多留意。

劉沛滕說，今天的最高溫在高雄內門36度，台南玉井35.6度次之，彰化員林高溫也有35.1度。未來1周溫度變化不大，受高壓影響，各地高溫炎熱，西半部約31至35度，東半部30至32度，台北盆地、中南部地區高溫可達33至35度，南部近山區更上看36度。

降雨部分，劉沛滕指出，明天（16日）天氣與今天類似，環境偏東南風，花東地區、恆春半島有局部短暫降雨，宜蘭有零星雨，其他地區晴到多雲，午後山區、大台北近山區有零星降雨。

周六、周日（17、18日）環境風場轉為南風，北邊有鋒面接近，台灣本島各地依然是穩定的天氣，但馬祖有可能會降雨，清晨中南部沿海地區有零星降雨。午後雷雨範圍擴大，各地山區、中部以北近山區、宜花地區有降雨機率。

下周一至下周四（19至22日）環境風場轉為偏西南風，水氣不多，午後宜花、大台北近山區、各地山區需留意雷陣雨。