廠商喊不敷成本 健保署調高手術凝膠給付價格6月生效

外科救命凝膠5月起納入健保，本該是美談，卻因為健保給付太低，廠商揚言退出市場。健保署今舉行共擬會議討論，健保署醫審及藥材組黃育文表示，手術封合劑2mL、5mL支付價依照廠商建議，分別調高為1.8萬點、3.2萬點，6月1日生效。

手術凝膠可用在心臟等外科手術，考量資源有限，健保5月1日給付主動脈剝離根部撕裂縫合後使用，適用對象約1400位病患。5月起健保給付價格為1萬1831點（2mL）、2萬3662點（4mL）、2萬9577點（5mL）；對比國際價格，同樣2mL產品，南韓給付6949元、澳洲2711元到6841元、日本5586、5796元，我國給付已較國際為高。

但泰爾茂、埃默高兩家廠商提出「申覆」，認為2mL及5mL給付價格不敷成本，建議調高。黃育文說，現在給付的外科封合凝膠共有三廠牌，其中兩家提出申覆。今天會議經過專家討論後，認為三廠牌功能一致，若有廠商認為其產品有優劣差異，可以再提案討論，目前仍維持在同一分組，價格連動調整。

黃育文指出，當初健保核價以4mL產品作為標準，以「醫院採購價中位數加上浮動點值校正」計算，再換算其他容量的健保給付價格。但廠商認為，不同容量凝膠，考量規格成本不同，不可用容量推算，因此健保署將2mL、4mL都改參考醫院採購價，並搭配浮動點值（0.9041元）計算後，金額略高於廠商建議價，因此2mL、4mL採用「廠商建議價」分別為 1.8萬點、3.2萬點。

黃育文表示，健保署有聽到醫界跟廠商意見，新健保給付價格預計增加支出359萬點，手術凝膠一年支出預估達到3080萬點，並且將在今年6月生效，給付價格不會回溯，目前評估可符合臨床需求，若依照點值推算調高支付價後，健保一年約多支付300多萬元。