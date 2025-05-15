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「鹿小愛」遭竊半年今找回 公路局：峰迴路轉喜事一樁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台東南迴公路知名景點9420的「鹿小愛」打卡公仔幸福公鹿去年11月29日遭竊，遊客一片哀嚎。經交通部公路局工務段與大武警方全力追緝，今天順利偵破，成功將鹿小愛尋回。公路局表示，目前鹿小愛先放置工務段待命，目前現場執勤的為失竊期間新製作的公路公仔。

台9線420公里處幸福公「鹿」鹿小愛裝置藝術去年11月底遭竊，該位置諧音「就是愛你」是民眾旅遊南迴公路熱門打卡景點，每每帶給遊客滿滿的幸福感受及回憶，因此鹿小愛遭竊後引起廣大民眾的不捨，紛紛表示要積極幫忙協尋。

公路局表示，經工務段及警方鍥而不捨協尋與追查，如今經大家努力終於尋獲失竊的幸福公「鹿」，且發現毫髮無傷平安歸來，峰迴路轉喜事一樁。

針對平安歸來的鹿小愛，公路局表示，會先放置於工務段待命，而目前在現場值勤為失竊期間新製作的公路公仔。

公路局南區養護工程分局大武工務段再次提醒，友善的道路環境及良好的公共設施，需仰賴民眾共同維護，呼籲民眾應愛惜公共設施，切勿竊取或破壞公物，除以免觸犯法律外也留給遊客美好的旅遊體驗。

據了解，公路局設置的全國幸福公鹿總共13隻，分部在轄管公路景點，每隻高78公分、寬70公分、重約15公斤，其中包括在9420的鹿小愛。

台東南迴公路知名景點9420的「鹿小愛」打卡公仔幸福公鹿去年11月29日遭竊，今天順利成功將鹿小愛尋回。圖／交通部公路局提供
台東南迴公路知名景點9420的「鹿小愛」打卡公仔幸福公鹿去年11月29日遭竊，今天順利成功將鹿小愛尋回。圖／交通部公路局提供
左到右為大武派出所所長吳炯緯、鹿小愛、大武工務段陳永銘段長。圖／交通部公路局提供
左到右為大武派出所所長吳炯緯、鹿小愛、大武工務段陳永銘段長。圖／交通部公路局提供

南迴公路 台東 景點 裝置藝術

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