明華園顛覆傳統打造穿越喜劇 台前幕後笑成一片

2025台灣戲曲藝術節大廳旗艦製作「轉生到異世界成為嘉慶君」16日將在台北首演，今天舉辦彩排記者會，明華園戲劇總團不斷挑戰傳統、打造「轉生番」歌仔戲，讓台前幕後都笑成一片。

「轉生到異世界成為嘉慶君─發現我的祖先是詐騙集團！？」由明華園戲劇總團製作，攜手傳藝金曲獎得主宋厚寬和蔡逸璇，聯手激盪出無限創意。他們將觀眾耳熟能詳的「嘉慶君遊台灣」故事，加上一樁真實土地詐騙案，透過一張從宮廷流出的戲單，引發一連串逗趣情節。

全劇促成睽違20年沒同台的「歌仔戲國寶兄妹」孫榮輝、孫翠鳳同台。

孫翠鳳今天受訪笑說，兄妹同台實屬機會難得，但哥哥一講台詞，全團就會超緊張，吐槽哥哥孫榮輝：「你都演活戲，自由發揮，每次台詞都不一樣」。同時也稱讚導演宋厚寬的好脾氣與創意，不過話鋒一轉，虧他和老公、明華園總團長陳勝福同樣是水瓶座，為把戲磨好，磨到全員累壞，讓她開玩笑喊：「年過50都不能跟宋寬厚合作，會累到要坐輪椅」。

肩負編劇與導演雙重任務的宋厚寬表示，他一直相信「歌仔戲」能承載任何故事，在這部作品裡，觀眾能看見的「回到未來」對穿越時空的想像、周星馳電影的無厘頭歡樂，豬哥亮歌廳秀的庶民幽默。他們藏著對各種經典致敬之心，期待大家走劇場後，在笑聲與騙術間慢慢找出真相。

明華園總團執行長陳昭賢指出，雖然戲名聽起來很荒謬，但他們期待用一齣「轉生番」跟當代年輕人溝通，成為引大家進劇院的橋梁。今年是明華園成立96年，老字號劇團不斷創新，就是希望讓年輕人願意加入，更幽默打趣：「有想過讓孫翠鳳老師轉生史萊姆，可能是之後的目標」。

「轉生到異世界成為嘉慶君」將於16至18日在台灣戲曲中心大表演廳演出，票券已全數售罄；後續將於9月及12月，分別在台中國家歌劇院、高雄衛武營國家文化藝術中心登場。