防癌及早發現治療 北市聯醫籲善用6癌症篩檢

台北市立聯合醫院今天表示，癌症連續多年為國內十大死因之首，為免錯失治療良機，提醒市立聯醫有提供6項癌症篩檢及整合照護服務，並有設定公費對象，呼籲市民善用醫療資源。

台北市立聯合醫院指出，配合衛福部國健署與台北市政府政策，提供6項癌症篩檢，包含乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、胃癌（北市試辦）篩檢、肺癌高風險族群進行低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢查，由醫師評估並安排後續追蹤，藉此提升早期偵測率。

上述6項癌症有公費篩檢對象，北市聯醫並製表說明，例如子宮頸癌的適用對象有3種，25到29歲女性每3年補助1次子宮頸抹片檢查，30歲以上女性每年補助1次子宮抹片檢查，以及35、45、65歲女性當年1次人類乳突病毒檢測。

又例如大腸癌適用對象2種，包含40到44歲且其父母、兄弟姊妹、子女曾患有大腸癌者，以及45到47歲者，都是每2年補助1次定量免疫法糞便潛血檢查。

其次，北市聯醫也呼籲老人進行肌力、營養、認知功能與慢性病風險等項目的健檢，有助於協助長者延緩失能、健康老化。

北市聯醫並說，還有提供整合性篩檢，結合癌症、血壓、血糖、肝腎功能等多項篩檢，也是公費，方便民眾一次完成多項健康檢查，提升健康管理效率，但有年限限制，請先做了解。