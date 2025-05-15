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台電智慧電表安裝進度：今年3月全台突破350萬具

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電統計至今年3月，全台智慧電表安裝數量突破350萬具，一天可產生超過3億筆用電大數據。圖為智慧電表。圖／聯合報系資料照片
台電統計至今年3月，全台智慧電表安裝數量突破350萬具，一天可產生超過3億筆用電大數據。圖為智慧電表。圖／聯合報系資料照片

智慧電表裝了嗎？台電表示，至今年3月，全台智慧電表安裝數量突破350萬具，一天可產生超過3億筆用電大數據；同時，台電去年推出的台電智能AI客服，24小時即時提供電費繳納情形、停復電查詢，以及反詐宣導、解決用電大小事，升級至今使用次數超過10萬人次。

台電表示，配合政府數位轉型與AI應用發展，台電積極導入AI技術，持續運用電力大數據結合AI技術，打造智能客服系統，並於台電APP推出「住宅用電分析」等多元便民服務。台電表示，持續推動業務AI化，深化數位轉型，打造智慧台電。

隨智慧電表持續布建，截至今年3月全台安裝數已突破350萬具，一天就可產生超過3億筆用電大數據。台電亦導入AI模型演算技術，於台灣電力APP推出多元智慧服務，包括可推算家中冷氣冰箱等常見家電用電占比與度數的「住宅用電分析」，及衡量每日用電習慣並視覺化呈現的「用電作息指標」，提供用戶更智慧有感的用電生活。

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