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避免弱化競爭力 環境部調整高碳洩漏風險折扣適用資格

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，同時也指出，若突發經貿事件令特定年度營業毛利為負值者等，可透過申請取得高碳洩漏風險折扣適用資格，避免課徵碳費進一步削弱產業競爭力。。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，同時也指出，若突發經貿事件令特定年度營業毛利為負值者等，可透過申請取得高碳洩漏風險折扣適用資格，避免課徵碳費進一步削弱產業競爭力。。記者潘俊宏／攝影

碳費制度於今年正式上路，明年將正式開收碳費，然而美國關稅政策也對綠色轉型造成許多不確定性。環境部表示，考量產業國際競爭力，若突發經貿事件令特定年度營業毛利為負值者等，可透過申請取得高碳洩漏風險折扣適用資格，避免課徵碳費進一步削弱產業競爭力。

碳洩漏係數值概念源於歐盟，2005年歐盟實施碳交易制度（EU ETS），但為避免因拉抬高碳密集產業生產成本，使得產線外移到其他碳排放管理相對寬鬆的國家，也為避免碳交易使得進口產品逐步取代歐盟產品，因此推出碳洩露風險係數補貼的作法。

環境部長彭啓明表示，明年將正式對年碳排放達2.5萬公噸事業收取碳費，在高碳洩漏風險認定規畫上分為兩部分，首先是參考國際作法，把高碳洩漏風險指標高於特定門檻的行業別，定義為高碳洩漏風險行業，而列管事業屬高碳洩漏風險行業者，如鋼鐵業、水泥業等，在提出自主減量計畫並通過審查後，便可享有高碳洩漏風險折扣，並適用到2030年。

第2部分，為考量產業國際競爭力，避免碳定價造成額外碳成本衍生的碳洩漏風險，例如美國關稅政策等突發經貿事件，令特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度者，或已面對國際商品傾銷風險者，可透過申請取得高碳洩漏風險折扣適用資格，不過需每年提交申請，經審查後只能適用該年度。

彭啓明 環境部 碳費 競爭力 風險

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