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毛孩挑嘴、腸胃差？ 寵物飲食3大趨勢＋5大新品搶先看

聯合線上／ 林啟芬

當台灣犬貓登記「大幅超越」新生兒數1.7倍，毛孩不再只是「吃飽就好」，越來越多飼主開始思考：毛孩每天吃下的這一口，對健康真的有幫助嗎？近年來，「預防性飲食」已成為新一代飼主的核心理念——不只是填飽肚子，更希望從日常飲食中為毛孩打好健康基礎。根據全球權威市場調查機構 Future Market Insights 的最新報告，以及台灣寵食集團對市場觀察，飼主選擇寵物食品時，已不再只看價格或口味，取而代之的是對「天然成分」、「機能配方」與「嗜口性」的多重講究：例如含益生菌、Omega-3、低磷等配方的機能型主食快速竄升，鮮食、凍乾、無穀糧等低加工產品也因原型食材設計而備受青睞。

2025展昭台中寵物展（5月16日至19日）即將登場，多款強調健康與美味並重的寵糧新品將首度亮相，從挑嘴解方、腸胃照護到日常營養補充，一次看懂今年寵物食品的三大進化趨勢，也幫助飼主解決挑食、吸收差、營養不均等日常煩惱，從「吃得好」進一步走向「吃得巧」。

一次看懂毛孩飲食三大趨勢x代表產品類別。 圖／汪喵星球 提供
一次看懂毛孩飲食三大趨勢x代表產品類別。 圖／汪喵星球 提供

飼主關注趨勢一 「天然成分」：成分單純，肉含量更高、添加物更少

● 汪喵星球《無膠純肉泥》
「只加該加的、不加不該加的」是越來越多貓奴的新信條。汪喵星球全新推出的無膠純肉泥，使用100%無膠純肉製成，適合用來提升挑嘴貓咪的進食意願，也能作為餵藥或補水的輔助。汪喵星球「純肉泥」主打無膠配方、單一肉源、主食等級營養，讓每日餵食更安心。

汪喵星球無膠純肉泥，貓咪餵藥補水好幫手。 圖／汪喵星球 提供
汪喵星球無膠純肉泥，貓咪餵藥補水好幫手。 圖／汪喵星球 提供

● 怪獸部落《開胃山海凍乾鮮肉餅》
以「挑嘴救星」著稱的怪獸部落，推出主食級新品「開胃山海凍乾鮮肉餅」，選用海陸三拼天然食材、高達95.5%的肉含量，並搭配機能配方，在嗜口性與健康之間取得完美平衡。不僅片片都能看見蝦仁、魷魚與蔬菜，讓飼主「看得見安心」，貓咪也一吃就愛上。含高達95.5%鮮肉，並加入可見蝦仁、魷魚與菠菜等天然食材，是凍乾主食界的「能看得見真材實料」代表。

怪獸部落凍乾鮮肉餅，看得見的真材實料。 圖／汪喵星球 提供
怪獸部落凍乾鮮肉餅，看得見的真材實料。 圖／汪喵星球 提供

飼主關注趨勢二「機能配方」：兼顧腸胃機能 + 日常保健，每口顧健康

● HeroMama《益生菌晶球夾心糧》
「每口都吃進好菌」不再只是口號，HeroMama獨家益菌晶球，使用凍乾技術將益生菌做成晶球，高達30億菌數、22款專利好菌，提供主食營養＋腸胃照護的雙重好處，是貓咪腸胃敏感族群的優選主食，輕鬆做好腸胃養護。此外，HeroMama採用全新夾心技術，讓每顆飼料都含有肉，貓咪不再挑食，照顧腸道同時保留好口感。

HeroMama益生菌晶球夾心糧，挑嘴貓也能顧腸胃。 圖／汪喵星球 提供
HeroMama益生菌晶球夾心糧，挑嘴貓也能顧腸胃。 圖／汪喵星球 提供

● 毛掌醫學《純魚油保健肉泥》
魚油餵不下？也許你該試試這條！補充魚油不再需要撐開嘴巴硬餵膠囊，毛掌醫學推出「魚油肉泥」，1條=1顆魚油的含量設計，讓補充營養變得跟吃點心一樣輕鬆。以肉泥形態設計的魚油補充品，能輕鬆補充Omega-3，有助皮毛健康與免疫維持。

毛掌醫學魚油肉泥，一條就補足Omega-3。 圖／汪喵星球 提供
毛掌醫學魚油肉泥，一條就補足Omega-3。 圖／汪喵星球 提供

飼主關注趨勢三「嗜口性」：天然原肉+高嗜口性，終結挑嘴困擾

● 阿提拉（ATTILA）《犬貓無穀全齡寵糧》
你是否也有這樣的經驗：花了不少錢買的飼料，毛孩聞一聞就走開？挑嘴不吃、吃不夠營養，是許多飼主共同的日常難題。相較市面上常見的高碳水、低肉含量乾糧，阿提拉以 85%高動物性蛋白為基礎，選用頂級牛、羊、鹿與野生海魚等原料，搭配天然蔬果與機能營養素，讓每一口都吃得安心又滿足。透過雙塗層鍍膜技術，飼料表層均勻包覆一層魚油與一層凍乾肉粉，完整保留天然肉香與營養，提升嗜口性的同時，也確保營養不流失，讓毛孩一口就愛上。

阿提拉無穀乾糧，挑嘴毛孩也搶著吃。 圖／汪喵星球 提供
阿提拉無穀乾糧，挑嘴毛孩也搶著吃。 圖／汪喵星球 提供

無論是正在找挑嘴貓專用的主食、想改善毛孩腸胃狀況、或是關心食材來源與營養比例，今年「2025 台中寵物展」結合毛孩飲食趨勢與在地實力品牌，提供最齊全的選擇、最優惠的價格，絕對是重視毛孩健康的你不容錯過的一站。

以上五大人氣品牌將於本週登場的2025台中寵物展，限量推出「乾乾露營推車組」，市值保底 $2999，一車裝滿主食、副食、零食、保健品，只要 $1999， 直接六折帶回家！現場全品類通通有優惠，毛孩補貨就趁現在！

【展覽資訊】
2025 展昭台中寵物暨水族用品展
免費索票：https://reurl.cc/2K3O2v

【展覽期間】
日期：2025/5/16(五) - 5/19(一)
時間：AM10:00 - PM6:00

【展覽地點】
臺中國際展覽館
地址：台中市烏日區中山路三段1號

※70歲以上長者及12歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)。

關於牧羊人集團
牧羊人集團是台灣最大寵物食品品牌集團，持續透過創新與科技，以產品與用品研發、製造、物流供應與跨境銷售等服務，致力於提升寵物與人類的生活品質。2022 年營收突破 10 億， 過去五年每年平均近 50% 成長，目前集團旗下擁有多個台灣寵物品牌，旗下寵物罐頭、貓砂與保健品產品為台灣市占第一，銷售市場涵蓋全球7個不同國家。

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