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蘋果「輔助使用」功能再創新 放大鏡、防暈車功能登Mac

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Accessibility Reader這項將在iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro上推出的全新全系統閱讀模式，讓使用者能以全新方式自訂文字並專注於自己想閱讀的內容。圖／蘋果提供
Accessibility Reader這項將在iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro上推出的全新全系統閱讀模式，讓使用者能以全新方式自訂文字並專注於自己想閱讀的內容。圖／蘋果提供

今天是「全球無障礙體認日」（Global Accessibility Awareness Day，GAAD），蘋果搶先公佈了將在今年稍晚推出的強大輔助使用功能更新，包括App Store上的Accessibility Nutrition Labels、Mac版「放大鏡」、Braille Access，以及Accessibility Reader；還有針對「即時聆聽」、visionOS、「個人聲音」等推出的創新更新內容，橫跨所有蘋果裝置應用，確保每位使用者都能平等享受科技帶來的便利與體驗。

依據世界衛生組織統計，目前全球約有13億身心障礙族群，而透過科技產品的輔助，這些民眾可以更無礙地探索周遭世界。從1985年開始即持續發展各種輔助使用技術的蘋果認為，「讓所有人能夠無障礙地使用各項蘋果產品與服務，是一項基本人權」。

蘋果將在全球的App Store產品頁面新增「Accessibility Nutrition Labels」，清楚列出該app是否支援「旁白」、「語音控制」、「放大文字」、「充足對比度」、「減少動態效果」及「字幕」等功能。可協助使用者在下載前即了解app的無障礙支援狀況，也讓開發者有機會清楚展示其輔助使用設計。

iOS裝置上的「放大鏡」功能將在今年登上Mac，透過iPhone相機放大實體世界內容，像是演講廳的螢幕，或是課堂教室的白板文字，透過多個即時畫面視窗，使用者可以同時一邊透過網路攝影機觀看簡報，一邊用「桌上視角」閱讀書本內容，也可以自行調整檢視畫面的亮度與對比，並可擷取與儲存畫面。更整合全新「Accessibility Reader」，能即時將現實世界中的文字轉換為可以辨識的格式，幫助低視力與閱讀障礙者更容易閱讀、理解內容。

蘋果也將推出全新點字工具「Braille Access」，支援iPhone、iPad、Mac，甚至是Apple Vision Pro。使用者可透過Braille Screen Input或連接的點字裝置輕鬆開啟任何app、撰寫點字筆記，甚至使用常用於數學與科學課堂的Nemeth點字編碼進行計算，亦可開啟BRF點字檔案並接收即時字幕轉錄。

對於聽障或聽力困難的使用者，「即時聆聽」功能現在支援Apple Watch，並可顯示「即時字幕」。「即時聆聽」功能可將iPhone當成遠端麥克風，將內容直接串流至AirPods、Made for iPhone助聽器或Beats耳機。Apple Watch亦可當成遠端控制器，啟動或停止「即時聆聽」功能，便利使用者在會議或課堂中遠端操作使用。

最先進的空間運算裝置Apple Vision Pro，其實也是視障或低視力使用者的好幫手，visionOS加入強化的Zoom功能與即時辨識技術，幫助視障使用者放大並透過「旁白」功能識別周遭環境，運用機器學習能力，可以協助描述環境、尋找空座位、閱讀文件，協助家務與郵件整理等。全新的API將允許經核准的app取用主相機，協助第三方如「Be My Eyes」App提供即時視覺輔助，在免手持的情境下擴展無障礙使用場景。

另外，對於有可能失去說話能力的使用者，「個人聲音」運用裝置端機器學習與人工智慧的進步，透過擁有Apple Intelligence功能的裝置，使用者僅需錄下10個詞組，就能在不到1分鐘內建立更自然流暢的個人聲音，相較於先前需要錄製150個詞組、隔天才能生成的速度有明顯大幅進步。除了英文、中文，「個人聲音」也將新增支援西班牙文。

Apple Vision Pro上Zoom功能的強大更新讓使用者可透過主相機放大視野中的所有內容，不僅限於App內，包括自己的周遭環境的資訊也能放大。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro上Zoom功能的強大更新讓使用者可透過主相機放大視野中的所有內容，不僅限於App內，包括自己的周遭環境的資訊也能放大。圖／蘋果提供
針對點字用戶，新的Braille Access功能讓使用者可以快速以點字格式做筆記，並用Nemeth Braille，一種常用於數學與科學課堂的點字編碼，進行計算。圖／蘋果提供
針對點字用戶，新的Braille Access功能讓使用者可以快速以點字格式做筆記，並用Nemeth Braille，一種常用於數學與科學課堂的點字編碼，進行計算。圖／蘋果提供
全新Mac版「放大鏡」功能將於今年稍晚推出，讓低視力使用者更方便接觸實體世界。圖／蘋果提供
全新Mac版「放大鏡」功能將於今年稍晚推出，讓低視力使用者更方便接觸實體世界。圖／蘋果提供
透過全新的「分享輔助使用設定」功能，使用者可快速且暫時性地將其輔助使用設定分享至另一部iPhone或iPad。圖／蘋果提供
透過全新的「分享輔助使用設定」功能，使用者可快速且暫時性地將其輔助使用設定分享至另一部iPhone或iPad。圖／蘋果提供
「自訂輔助取用」新增客製化Apple TV app，帶來簡化版的媒體播放器介面。圖／蘋果提供
「自訂輔助取用」新增客製化Apple TV app，帶來簡化版的媒體播放器介面。圖／蘋果提供
Apple Watch現在提供「即時聆聽」控制選項，以及全新功能系列，其中包括「即時字幕」。圖／蘋果提供
Apple Watch現在提供「即時聆聽」控制選項，以及全新功能系列，其中包括「即時字幕」。圖／蘋果提供
全新輔助使用功能標籤，將標示在App Store裡的app與遊戲中有哪些輔助使用功能，讓使用者能在下載前瞭解該app是否方便自己使用。圖／蘋果提供
全新輔助使用功能標籤，將標示在App Store裡的app與遊戲中有哪些輔助使用功能，讓使用者能在下載前瞭解該app是否方便自己使用。圖／蘋果提供
「車輛動態提示」可協助減輕搭乘移動中車輛時的暈車感，這功能即將在Mac上也能使用。圖／蘋果提供
「車輛動態提示」可協助減輕搭乘移動中車輛時的暈車感，這功能即將在Mac上也能使用。圖／蘋果提供

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