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文化部推台灣文化in世博 吉祥物a-We有巧思

中央社／ 台北15日電

文化部將在8月推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，今天分享活動主視覺及吉祥物a-We，在活動正式開展前，將會發布前導遊戲「a-We冒險遊戲」，邀全球網友上線比拚。

究方社設計總監方序中擔任此次視覺統籌，他今天透過文化部表示，a-We是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長彈跳、變形，還會不時發出a-we~~a-we~~的異世界語，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。

方序中說，a-We活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」涵蓋線上及線下實體活動串聯，首發就將從a-We精神出發，以「線上策展」打造「a-We冒險遊戲」，讓觀眾透過行動裝置、數位引導與線上地圖，展開探索台灣文化的冒險旅程。

文化部表示，繼公布主視覺後，將繼續展開WeTAIWAN各系列活動暖身，首波將在5月下旬啟動官方LINE帳號，並在台灣、日本同步發表前導遊戲，邀請全球各地的朋友於線上比拚，體驗a-We的療癒魔力；6月上旬各項活動也將開放預約。

大阪 導遊 文化部

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