8/12起健保資料庫有退出權 民眾可書面申請、未來改線上

利用健保資料庫進行學術研究，2022年憲法法庭認為健保法部分違憲，必須限期改善。行政院今通過「全民健康保險資料管理條例」草案，後續將依程序進入立法院排審。衛福部社保司代理司長陳真慧指出，不論該草案何時通過三讀，今年8月12日起將開放民眾申請「退出」，初步採取書面方式，未來考量便民將發展線上申請退出。

憲法法庭2022年8月判「健保法」部分違憲，因健保資料庫強制留存個資，對隱私保障不足，也不符合法律保留原則，應於3年內改善，否則當事人可拒絕提供使用，要求衛福部訂定專法或是修訂健保法。衛福部在去年3月推出「衛生福利資料管理條例」採取專法管理，後續修正後，今以「全民健康保險資料管理條例」在行政院通過。

草案針對健保資料原始蒐集特定目的外的利用及管理，建立監管機制，並且明定民眾退出權及不可退出的但書。在 退出權部分，明確賦予當事人「請求停止」健保資料特定目的外利用的權利；也有但書，若出現依其他法律，主管機關或保險人有提供義務，或為維護國家安全，為免除人民生命、身體或財產上急迫危險等，當事人不得使用退出權。

陳真慧說，行政院通過後還需要立法院審查，但因受到憲法法庭判決影響，以8月12日為底線，屆時草案若尚未三讀通過，仍會開放民眾申請退出權，初步採書面讓民眾申請退出，未來會考量便民作業，會研究提供線上申請。

陳真慧說明， 民眾若申請退出權，將會在健保卡中「註記」，但就醫資料不會在資料庫中刪除，因健保署核覆醫療院所申請仍需佐證，但是當有學術研究等需求單位來向健保資料庫申請時，健保署不會提供已註記民眾的資料。

因應人口老化、慢性疾病人口攀升及醫療財政負擔等，除保障個人資訊隱私權、自主權外，資料分享的公共利益有其必要性，陳真慧說，希望透過專法制定，完善健保資料利用及管理法規制度，增進健保資料效益與價值，期盼各界支持共創雙贏。衛福部預計在專法上路半年內訂定9個子法規，完善管理。