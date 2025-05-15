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疫情仍上升...陳奕迅確診新冠 醫師曝：病毒傳染力變強

中央社／ 台北15日電

金曲歌王陳奕迅原定本週末高雄連唱3天，因確診COVID-19順延。醫師提醒，近期國內疫情明顯增加，原因是病毒多達6個位點突變，導致「傳染力變強」，且有年齡層向下趨勢。

環球音樂表示，陳奕迅昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為COVID-19（2019冠狀病毒疾病），須立即停止所有演出活動，並進行休養；原定16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的3場演唱會，延至29、30、31日舉行。

國內正值第7波的Omicron病毒疫情，根據衛生福利部疾病管制署統計，門急診就診人次已連續5週上升，光上週的就診人次就一口氣增加66%。疾管署預估，這一波疫情還在上升階段， 可能到6月才會達到最高峰。

針對這波疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬今天接受媒體電訪表示，國內近期COVID-19案例確實是有比較多，從4月底開始就出現明顯增幅，疾管署報告也增加。

黃高彬指出，目前疫情最明顯就是台灣跟香港兩地激增，西太平洋、地中海區域及日本、韓國則是下降。他分析，其中1個原因是近期假期多，戶外活動增加，相對接觸機會多，且國人特別瘋國外旅遊，尤其喜歡到東南亞，把病毒帶回來台灣的機會也大。

「這一波病毒的特性是症狀沒有比較嚴重」，黃高彬說明，但傳染力卻大大增強，像是LP.8.1、XEC等變異株都發現有6個位點發生突變，跟人體細胞親和力增加，「突變的後果簡單說就是更容易傳染」，加上免疫逃脫能力也增強，導致案例每週都在增加。

他特別提醒，最近發病年齡有年輕化傾向，10歲到30歲間確診人數變多。

黃高彬表示，若有症狀，初步先快篩較方便、節省時間，不建議一下子就跑到醫院要求PCR檢驗，因流感跟COVID-19的症狀難區分，目前流感疫情往下、COVID-19疫情往上，這段時間若症狀很難區分，可以2個都篩。

COVID-19 疫情 病毒 確診 陳奕迅

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