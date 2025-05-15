影／環境部一周年施政成果 彭啓明盼打響綠色台灣品牌
民進黨執政團隊520將屆一周年，環境部長彭啓明今天舉行記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點，強調無論是推動淨零、循環經濟發展，或是空水廢土等本格環境治理，皆持續整合公私能量一起邁向新局，持續打響綠色台灣品牌。
彭啓明說明過去一年達成的重要成果，包括在氣候永續治理、資源循環、廢棄物去化、大氣環境標準、環境治理及跨界合作都持續上路，不因美國退出巴黎協定、關稅海嘯等動盪而卻步，大到企業徵收碳費的制定，小到打造煙蒂不落地的環境，都是加速推動台灣淨零永續之路、整合台灣關鍵及戰略資源國家隊、以及打響綠色台灣品牌的重要工作。
彭啓明對於國人感覺空汙品質變差作澄清，以統據資料表示台灣的空氣品質標準變好，由於肺腺癌的普篩，讓人有空品變差的誤導，事實上生活中有很多會造成pm2.5升高的地方，例如汽機車的揚塵、家中廚房的瓦斯等都會造成空汙變高，而台灣用燃氣取代燃煤也會讓空汙下降，火力發電衍生空汙已較過去少很多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言