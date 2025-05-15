影／環境部一周年施政成果 彭啓明盼打響綠色台灣品牌

民進黨執政團隊520將屆一周年，環境部長彭啓明今天舉行記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點，強調無論是推動淨零、循環經濟發展，或是空水廢土等本格環境治理，皆持續整合公私能量一起邁向新局，持續打響綠色台灣品牌。

彭啓明說明過去一年達成的重要成果，包括在氣候永續治理、資源循環、廢棄物去化、大氣環境標準、環境治理及跨界合作都持續上路，不因美國退出巴黎協定、關稅海嘯等動盪而卻步，大到企業徵收碳費的制定，小到打造煙蒂不落地的環境，都是加速推動台灣淨零永續之路、整合台灣關鍵及戰略資源國家隊、以及打響綠色台灣品牌的重要工作。