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影／環境部一周年施政成果 彭啓明盼打響綠色台灣品牌

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點。記者潘俊宏／攝影

民進黨執政團隊520將屆一周年，環境部長彭啓明今天舉行記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點，強調無論是推動淨零、循環經濟發展，或是空水廢土等本格環境治理，皆持續整合公私能量一起邁向新局，持續打響綠色台灣品牌。

彭啓明說明過去一年達成的重要成果，包括在氣候永續治理、資源循環、廢棄物去化、大氣環境標準、環境治理及跨界合作都持續上路，不因美國退出巴黎協定、關稅海嘯等動盪而卻步，大到企業徵收碳費的制定，小到打造煙蒂不落地的環境，都是加速推動台灣淨零永續之路、整合台灣關鍵及戰略資源國家隊、以及打響綠色台灣品牌的重要工作。

彭啓明對於國人感覺空汙品質變差作澄清，以統據資料表示台灣的空氣品質標準變好，由於肺腺癌的普篩，讓人有空品變差的誤導，事實上生活中有很多會造成pm2.5升高的地方，例如汽機車的揚塵、家中廚房的瓦斯等都會造成空汙變高，而台灣用燃氣取代燃煤也會讓空汙下降，火力發電衍生空汙已較過去少很多。

環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點，彭啓明特別以統計數據澄清空氣品質有改善。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天舉行施政成果記者會，盤點過去一年的重要成果，也說明未來的施政重點，彭啓明特別以統計數據澄清空氣品質有改善。記者潘俊宏／攝影

彭啓明 永續 淨零 綠色

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