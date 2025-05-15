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台灣肥胖率飆破50%！營養師點出「現代人變胖4大元兇」

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人常吃加工食品或速食，導致肥胖率持續攀升。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
現代人常吃加工食品或速食，導致肥胖率持續攀升。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

2024年，美國有高達43%成年人被列為「肥胖」，相較於1960年代的13%，足足增長三倍多。然而這並不是美國才有的現象，台灣國健署最新數據也顯示，台灣的成人肥胖率為50.3%，甚至比美國人還胖。加州一名營養師分享現代人變胖的4大主因，希望藉此幫助人們減重，恢復更健康的體態。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，營養師貝茲（Autumn Bates）日前分享，她某天看到一支「為什麼1960年代的人比較瘦？」的影片，讓她開始反思，決定深入研究原因，並歸納出四大差異。

外食和加工食品當道

1960年代，在家吃飯是日常，通常家中晚餐都是營養均衡的配置，但現代人卻越來越常外食，選擇不健康的食物。舉例來說，現代人常吃即食食品、含糖飲料、零食等，這些都是超加工食品，不但吃不飽，還會讓人不小心吃下過多熱量。

活動量大幅降低

雖然之前的健身風氣不如現在，但現代人的活動量卻比以前還要低。1960年代的工作大多都是體力勞動，孩子放學後也都是往戶外跑，和現代人生活落差很大。現在大多數人久坐辦公室，下班還是坐車、滑手機，長時間被螢幕綁住。

睡眠時間變短

現代人平均睡眠時間是7小時10分鐘，但在1960年代平均是8.5小時。貝茲指出，睡眠不足會刺激飢餓素分泌，讓人隔天更餓、想吃更多食物和甜食。她認為，現代人追劇、滑手機等，會影響睡眠時間，所以連帶影響飲食習慣。

食物配置變化

在過去，即使是加工食品（如香腸、火腿、麵包等），還是有一定的營養價值，但現代的加工食品越來越「化學」，不只充滿精製糖、化學防腐劑，還有許多人工添加物，但許多人不知道加工食品的危害，常因為方便而選擇這類食物。

貝茲表示，雖然現代人不能回到1960年代的生活，但可以向過往的人學習，減少加工食品、調整睡眠時間等，也許就能離慢性病更遠一點。

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