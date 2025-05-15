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文化部8月推台灣文化in大阪世博 參與國際盛會

中央社／ 台北15日電

2025年大阪世博4月開展至今，文化部今天表示，延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至20日於大阪推出「WeTAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，再度參與國際盛會。

文化部透過新聞稿表示，We TAIWAN以台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心名義，成功申請到2025日本國際博覽會協會（世博協會）、大阪府及大阪市政府作為本活動的後援認證，也就是未來在主視覺海報、各宣傳平台等，都可以使用世博logo。

文化部表示，We TAIWAN強調台灣文化在全球重組背景下的融變能力與自信未來，透過社群、結合新科技與各類型文化藝術，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545名團隊成員，展開129場次演出，以及2個週末的市集活動，向國際觀眾述說台灣的獨特。

活動將在梅田新地標Grand Green Osaka的VS.空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上線下虛實整合4大場域，分別以「混融色彩」、「跨域創造」、「萬變氣場」、「遊戲能力」為策劃核心。

首發活動將從線上出發，展露台灣人擅於轉化現實為遊戲、從限制中創造屬於自己的規則及玩法的靈活精神，以「線上策展」打造冒險遊戲，將大阪市轉化為文化遊戲場，串連活動與城市街區20多個據點，讓觀眾透過行動裝置、數位引導與線上地圖，在城市中展開冒險旅程。

建築師安藤忠雄所設計的當代展演場所「VS.」，將策劃「台灣光譜」特展，以「混融色彩」為主軸，看見台灣視覺藝術演進；大阪市中央公會堂部分，展出主題則為「跨域創造」，透過舞蹈、VR、音樂、電影、文學等，在虛實之間重新定義文化的邊界。

大阪都市綠洲中之島地區則將帶來「萬變氣場」，可見廟會神將、掌中戲、市集裡的各式氣味與人聲鼎沸，見證台灣最原生且旺盛的文化脈動。

世博 大阪 文化部

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