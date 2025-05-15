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桃園30歲陳女因病緊急手術裝人工肛門 3個月後竟重獲新生

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院表示接受人工肛門手術一樣可以維持生活品質。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院表示接受人工肛門手術一樣可以維持生活品質。記者鄭國樑／攝影

30歲的陳女3個月前因憩室炎接受緊急手術，需要暫時裝置人工肛門，術後經歷3個多月的調養與適應，近日終於順利完成腸道重建手術，不再依賴人工肛門，重回正常生活。

陳女回想起當時發病的情況，那陣子腹部常常不舒服，直到有一天突然劇痛，才趕緊到衛福部桃園醫院急診。醫師告訴她需要緊急手術，而且要裝人工肛門時，她完全無法接受，覺得「天都塌下來了」。

部桃醫院醫療團隊先為她做好心理建設，說明裝人工肛門是治療過程的一環，並強調會讓她練習操作，順手後再出院。陳小姐最後同意接受並學習人工肛門裝置術，術後雖然面臨身體與心理的雙重挑戰，但在醫護團隊細心照護下，她也逐步學會如何適應這個嶄新的身體狀況。

3個月後，陳女覺得彷彿重獲新生，她感謝醫護人員的照顧，強調雖然這段時間很辛苦，但現在能夠回到正常生活，真的很幸福。

桃園醫院說明，腸造口俗稱人工肛門，一般因為腫瘤或者為了治療疾病導致而需要裝置人工肛門，腸造口就是將排便的出口由肛門改到腹壁上，腸造口又可分為永久性及暫時性，主要視疾病狀況而決定。門診不少病友面對要接受人工肛門，這樣的突如其來的衝擊無法接受 ，但面對疾病及疾病考量下，這個手術卻又是不得不面對的現實。

桃園醫院大腸直腸外科醫師任致遠解釋，憩室炎（Diverticulitis）是大腸腸壁憩室發炎的消化道疾病，患者常因腹部突然劇痛而就醫。憩室炎還可能伴隨噁心、腹瀉或便秘等症狀，甚至在發燒或便血時會出現嚴重併發症，處理憩室炎或相關的治療的過程，如果需要做腸造口手術，大多數的腸造口可以透過再次手術，關閉腸道的開口，將腸道放回腹腔內，回歸到由肛門排泄的狀態。

任致遠補充，一般來說，這類手術通常會在裝置人工肛門後約3個月進行，主要是讓腹腔內的沾黏程度減到最低，確保二次手術的安全與效果。一般來說，若需要關閉腸造口，通常會距離腸造口手術後約3個月再次手術，最主要考量就是要讓腹腔內沾黏的程度在最輕微的狀況下，才能再次接受腸造口關閉手術。

衛福部桃園醫院外科專科護理師董梅芳說，雖然患者因疾病影響必須暫時與人工肛門共存，但人工肛門不會影響患者的日常生活，甚至可以正常上班及運動等，加上現在造口產品材質更新，選擇更多元化，也能提高病患日常生活的品質，不會因此造成生活上太多的不便。

桃園醫院外科病房護理長林念儀也強調，院內的護理師團隊對每一位有人工肛門的患者，都會安排專業的照護教學，從基本的清潔到裝卸的技巧，確保病患與家屬能夠完全掌握日常照護，減少返家後的焦慮與不安。

患者 手術 桃園

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