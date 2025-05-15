快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

住院醫性侵...工會行文要求檢討 台大醫院回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵病患遭台北地方法院判刑3年，引爆民眾對婦產科信任危機。本報資料照片
台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵病患遭台北地方法院判刑3年，引爆民眾對婦產科信任危機。本報資料照片

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵病患遭台北地方法院判刑3年，引爆民眾對婦產科信任危機。台大醫院企業工會及台北市醫師職業工會發布聲明表示，已分別發文台大醫院及婦產科醫學會，要求釐清案情並檢討內部監督機制。對此，台大院方表示，收到函文後將盡快進行內部討論，並回函工會。

台大醫院婦產部性平爭議已累積多起案件，前陣子剛爆發前婦產部主任「C教授」陳思原性騷離職案，近期又因前住院醫師性侵病人登上媒體版面。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，台大醫院婦科性平爭議不是第一天發生，在制度面包括對加害人的處置流程等，都有改善空間，「讓人覺得是否消極怠惰，甚至包庇。」

醫療領域高度專業化，且具有師徒傳承特性，容易產生權力落差。邱宇弘說，院方不應忽視醫療職場存在權力不對等，不論是醫病、師生、同儕間，若存在權力不對等，就容易形成性騷擾、性侵害溫床，這是客觀事實，應被謹慎看待。為改善組織文化，除加強教育之外，應從在上位者做起，從平日黃色笑話都要嚴格畫出分際，否則加害者食髓知味，恐會進一步驗變成性騷性侵案件。

邱宇弘說，性侵事件屬於職場危害的一環，以風險管控原則來說，必須要杜絕「風險源」，即把加害人從原有領域隔離，比照霸凌事件當事人，在調查期間調離現職，減少業務往來等情況，台大醫院性平調查審議程序，應強化其獨立性，確保當事人感受到機制可信任，也應透過調職、休假等方式，確保加害人在調查期間能有一定的「冷凍期」。

台大醫院發言人陳彥元說，感謝工會來文，院方將在收文後，因本案過去已經結案，將回溯本案處理流程，加上組織文化等建議內容，加以彙整討論，盡快函覆工會。

另，邱宇弘表示，院方及衛福部針對相關專業人員，在性平調查方面也要多加著墨，而不是像現在每爆出一案，才發現案件有問題，若能建立例行調查機制，才能真正杜絕性平事件發生；另，婦產科是需要高度醫病信任的領域，尤其面對這麼嚴重的案件，婦產科醫學會也應該有責任義務，堅守專業共作者醫病互信及專業價值。

台大醫院 婦產科

延伸閱讀

學者批保單強制執行修法結果：虐兒保姆和性侵者躲在豁免額保護傘下

醫師性侵事件後首度發言 婦產科醫學會表達強烈譴責

星展工會發聲明控訴：星展銀行保障三年工作權淪為口號

婦產科醫性侵案瓦解信任 工會籲醫學會、台大檢討制度

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

判決出爐 交通部首畫設風場航道被認違法

交通部在2021年4月26日公告彰化風場航道處分，該公告於6個月後正式實施，但禁航、禁漁等規定引來爭議，2023年1月1...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

蹲馬桶別超過10分鐘！醫師示警1習慣「養痔瘡」：風險增46%

不少人上廁所習慣帶上手機，也邊滑手機邊如廁。林口長庚胃腸肝膽科副教授級主治醫師李柏賢昨日透過臉書提醒民眾，上廁所千萬別再滑手機，因為一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%，不得不慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。