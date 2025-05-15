住院醫性侵...工會行文要求檢討 台大醫院回應了

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵病患遭台北地方法院判刑3年，引爆民眾對婦產科信任危機。台大醫院企業工會及台北市醫師職業工會發布聲明表示，已分別發文台大醫院及婦產科醫學會，要求釐清案情並檢討內部監督機制。對此，台大院方表示，收到函文後將盡快進行內部討論，並回函工會。

台大醫院婦產部性平爭議已累積多起案件，前陣子剛爆發前婦產部主任「C教授」陳思原性騷離職案，近期又因前住院醫師性侵病人登上媒體版面。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，台大醫院婦科性平爭議不是第一天發生，在制度面包括對加害人的處置流程等，都有改善空間，「讓人覺得是否消極怠惰，甚至包庇。」

醫療領域高度專業化，且具有師徒傳承特性，容易產生權力落差。邱宇弘說，院方不應忽視醫療職場存在權力不對等，不論是醫病、師生、同儕間，若存在權力不對等，就容易形成性騷擾、性侵害溫床，這是客觀事實，應被謹慎看待。為改善組織文化，除加強教育之外，應從在上位者做起，從平日黃色笑話都要嚴格畫出分際，否則加害者食髓知味，恐會進一步驗變成性騷性侵案件。

邱宇弘說，性侵事件屬於職場危害的一環，以風險管控原則來說，必須要杜絕「風險源」，即把加害人從原有領域隔離，比照霸凌事件當事人，在調查期間調離現職，減少業務往來等情況，台大醫院性平調查審議程序，應強化其獨立性，確保當事人感受到機制可信任，也應透過調職、休假等方式，確保加害人在調查期間能有一定的「冷凍期」。

台大醫院發言人陳彥元說，感謝工會來文，院方將在收文後，因本案過去已經結案，將回溯本案處理流程，加上組織文化等建議內容，加以彙整討論，盡快函覆工會。

另，邱宇弘表示，院方及衛福部針對相關專業人員，在性平調查方面也要多加著墨，而不是像現在每爆出一案，才發現案件有問題，若能建立例行調查機制，才能真正杜絕性平事件發生；另，婦產科是需要高度醫病信任的領域，尤其面對這麼嚴重的案件，婦產科醫學會也應該有責任義務，堅守專業共作者醫病互信及專業價值。