看起來沒壞？冰箱食物亂放當心食物中毒 營養師警告：毒素悄悄產生
你家冰箱食物安全嗎？營養師品瑄在Instagram發布貼文提醒，冰箱裡那些「看起來還好好的食物」其實可能已經隱藏健康陷阱！品瑄提醒大家冰箱並不是食物的保險箱，就算是看似萬能的冷凍庫也不是封印術。
品瑄表示許多人總以為把食物丟進冰箱就沒事，事實上冰箱也可能隱藏很多細菌、毒素，而它們都是在保存過程中悄悄產生的。
冷藏保存（0°C～7°C）
品瑄舉例，常見食材包含肉類、蛋、乳製品、熟食、蔬果等等都要注意保存隱憂，如果冰箱溫度不穩定，細菌就容易滋生，例如李斯特菌。另外食物放太久也還是會壞！冰箱密閉空間交叉污染風險高，特別是生熟混放很危險。
冷凍保存（-18°C以下）
生肉、海鮮、冷凍蔬菜、湯品等等應放置冷凍，如果冷凍不夠冷或遇上停電，食物還是會壞，另外切記避免反覆解凍，以免細菌大爆發！
常溫保存（15°C～25°C）
米、麵、豆類、罐頭、油品、馬鈴薯等食物只需放置常溫保存，不過像台灣一樣濕熱的環境容易滋生黴菌、蟲害，存放時需注意。另外油品易氧化、馬鈴薯也有發芽風險會產毒。
品瑄建議想要保存得安心要遵循三步驟：
一、熟食最好當餐吃完
二、冷凍食材最多放3至6個月
三、每週固定檢查冰箱，清掉過期危險物
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