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迎戰酷暑 抗高溫對策聯盟6月3日成立

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近年高溫屢創紀錄，環境部6月3日將成立「台灣抗高溫對策聯盟」，建立我國高溫應變對策，明年將納入新一期國家調適行動計畫。本報資料照片
近年高溫屢創紀錄，環境部6月3日將成立「台灣抗高溫對策聯盟」，建立我國高溫應變對策，明年將納入新一期國家調適行動計畫。本報資料照片

全球暖化氣候下異常高溫更為頻繁，對經濟、環境、生活都造成嚴峻影響。環境部表示，因應高溫衝擊，將和各部會、地方政府和專家學者等共組「台灣抗高溫對策聯盟」，今年6月3日將正式成立。

根據國科會2024年發布的「台灣氣候變遷分析系列報告－暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」指出，全球暖化與氣候異常讓高溫更為頻繁，將造都市全年熱不舒適區域占比增加、高溫產生的勞動安全等問題，且過去百年（1900年至2022年）台灣地區全年平均氣溫上升1.5度，2015年後的年均溫從未低於攝氏24.2度，2015年至2020年間屢屢打破過去的高溫紀錄，2020年夏季更是中央氣象署有紀錄以來最熱的一季。

環境部今天舉辦「AI 520部部向前行」記者會，環境部長彭啓明表示，為因應全球暖化氣候下的異常高溫，環境部偕同政府機關、響應企業與民間團體等，於6月3日成立「台灣抗高溫對策聯盟」，透過行動面、科學面與制度面等擬定抗高溫行動路徑與規畫。

彭啓明表示，6月成立聯盟後，今年底前的工作包含部會研擬跨領域高溫調適策略、高溫防護地圖示範、大數據分析出能源弱勢貧窮對象、建立我國高溫應變的啟動標準、研擬企業抗高溫行動指引等；2026年起將抗高溫對策，研商修正後納入新一期國家調適行動計畫。

是否企業抗高溫行動指引也包含高溫下的停班停課標準？彭啓明表示，台灣是座海島，在海風環境調節下，每天最高溫大概集中在下午1點前後兩小時左右，不像有些國家整天都是高溫，因此高溫假在台灣有實務上的困難。

彭啓明 暖化 環境部 高溫假

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