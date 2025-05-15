巴黎奧運後 文化部帶38組藝術家虛實並進參與大阪世博

2025年大阪．關西世博4月中正式開展，文化部延續去年巴黎文化奧運經驗，策劃「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」，8月帶領台日38組藝術家、超過545位團隊成員，在大阪展開129場次演出，以及兩個週末的市集活動，向國際觀眾述說台灣文化的獨特。

文化部表示，「We TAIWAN」強調臺灣文化在全球重組背景下的融變能力與自信未來，透過社群、結合新科技與各類型文化藝術，活動將在梅田新地標Grand Green Osaka內「VS.」空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上線下虛實整合4大場域，分別以「混融色彩」、「跨域創造」、「萬變氣場」、「遊戲能力」為策劃核心，從當代展演地標到百年古蹟建築、線上到線下，跨越時空邊界，將台灣文化魅力帶到世界眼前。

在建築大師安藤忠雄所設計的當代展演場所「VS.」中，文化部策劃「台灣光譜」特展，以「混融色彩」為主軸，述說台灣在獨特地理歷史的流變中孕育出的文化活力與交融特性。透過台灣視覺藝術的演進，映照出台灣文化融合、創造與再生的縮影。3個相互輝映的空間，橫跨視覺、工藝與聲音，是一場從地理、歷史、文化到當代藝術的感官旅程。

大阪市中央公會堂為具有文藝復興風格的日本國家指定重要文化財，台灣的「跨域創造」精神將在此一百年古蹟內上演，展現台灣藝術家擁抱科技與藝術的對話，透過舞蹈、VR、音樂、電影、文學等，在虛實之間重新定義文化的邊界，讓想像力成為永不止息的創造力。

在文化氣息濃厚的大阪都市綠洲中之島地區，將聚集台灣最生猛而流動的「萬變氣場」，無論是廟會神將、掌中戲的翻騰氛圍、市集裡的各式氣味與人聲鼎沸，又或是伴著書香朗朗閱讀的午後時光，觀眾都可見證台灣最原生、最旺盛而又最純真的文化脈動。

此次文化盛會也規劃線上活動，展現台灣人擅於轉化現實為遊戲、從限制中創造屬於自己的規則及玩法的靈活精神。文化部以「線上策展」打造「a-We冒險遊戲」，把整座大阪市轉化為文化遊戲場，以虛實融合路徑，串連活動與城市街區20多個據點，讓觀眾透過行動裝置、數位引導與線上地圖，在城市中展開一場探索台灣文化感知的冒險旅程。

文化部表示，繼公布主視覺後，將繼續展開「We TAIWAN」各系列活動暖身，首波將在5月下旬啟動官方LINE帳號，並在臺灣、日本同步發表前導遊戲，邀請全球各地的朋友於線上比拚，體驗a-We的療癒魔力；6月上旬各項活動也將開放預約。詳細活動資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

官網：https://wetaiwan.tw