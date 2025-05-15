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新冠連5周上升...去年疫苗施打率「不到2成」 醫擔憂2族群

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新冠疫情又起？醫師呼籲，近期確實有上升趨勢，呼籲民眾盡快接種疫苗。本報資料照片
新冠疫情又起？醫師呼籲，近期確實有上升趨勢，呼籲民眾盡快接種疫苗。本報資料照片

根據疾管署資料顯示，國內新冠疫情已連續5周呈現上升趨勢，新光醫院內科部感染科主任黃建賢表示，院內自三月起，新冠患者明顯增加，3月個案數3人、4月10人，5月僅過了一半，累積已30人。

黃建賢指出，新冠疫情蠢動，跟民眾出遊、大型聚會有關，尤其是過年後出國人潮增加，以及4月的清明連假返鄉潮、日前的媽祖進香活動，相互感染讓呼吸道傳染病升溫。他強調，目前國人疫苗整體施打率不到6成，去年僅有1成多，對長輩、慢性病患者是一大威脅。

「年輕人覺得感染新冠只是跟感冒一樣，沒什麼關係，但是疫苗覆蓋率低，無法形成社區保護力，很有可能將病毒帶回家，傳給老年人。」黃建賢說，新冠肺炎對長者或是患有多重慢性病的人重症風險高，「連續3周，院內都有重症住院個案，新冠病毒感染對人體造成的肺炎或其他併發症仍不容忽視。」他強調。

新冠肺炎雖然已經調降防疫等級，黃建賢提醒，民眾如有發燒、嗅味覺異常以及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應快篩檢驗，尤其「發燒」是重要指標，建議家中仍要備妥快篩試劑。如果擔心偽陰性造成誤判，可再前往醫療院所，由醫師判定。

除了發生感染後的休息、治療，黃建賢呼籲，民眾應接種新冠JN.1疫苗，增強防護力。他說，目前國人疫苗整體施打率不到6成，老年人、慢性病患者、免疫力低下等族群大約8成左右，去年全國施打率更是僅有1成多，群體保護力恐大幅降低。

黃建賢說，醫護人員大多已經施打7劑新冠疫苗，不少民眾打了3、4劑就停了，過於自信自身健康，或是認為新冠肺炎跟一般感冒差不多，對疫情過度輕忽。他強調，新冠肺炎的重症與死亡個案仍多，目前第一線看到的臨床個案與疾管署預測的5、6月再度流行趨勢符合，他鼓勵家中有長輩者，盡快接種疫苗幫助建立群體免疫力。

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