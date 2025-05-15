通勤族注意！「Zespri營養快充站」免費請吃奇異果

超吸睛的捷運彩繪列車登場！全球奇異果領導品牌Zespri攜手台北捷運，即日起至6月14日於淡水信義線打造的「營養快充列車」限時開跑。整列車廂以台灣經典在地早餐為主題設計，從台北豆漿、花蓮肉包、彰化控肉飯到台南牛肉湯，每節車廂都化身為一間在地人氣早餐店。Zespri人氣品牌大使「KIWI兄弟」也化身「營養快充員」，將陪伴通勤族一起從北「吃」到南。

Zespri同步發起「挺在地早餐」投票活動，邀請民眾一起為家鄉早餐投票贊聲。活動期間於捷運中山站及大安站設置晨間限定的「營養快充站」，完成 Zespri@LINE指定任務後，於07:00～11:00間至營養快充站出示完成後的手機畫面，即可兌換 Zespri 陽光金圓頭乙顆。

此外，Zespri也攜手全家便利商店推出「集章送好禮」活動， 5/28至6/24，限定Zespri鮮切果餐盒搭指定質立優格特價營養組合，原價破百，活動期間只要94元即可入手。同步推出集章趣活動，凡購買任一指定Zespri奇異果商品，即可獲得1枚集章，集越多兌換越豐富。

Zespri營養快充站資訊 活動時間｜即日起至6/14（六）每日07:00～11:00 捷運中山站｜B1 服務台閘門外 捷運大安站｜B1 淡水信義線與文湖線轉乘夾層處 營養快充列車路線｜台北捷運淡水信義線（Zespri主題列車將不定時出現）