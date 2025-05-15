快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

通勤族注意！「Zespri營養快充站」免費請吃奇異果

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今夏最吸睛的捷運彩繪列車「Zespri 營養快充列車」於北捷淡水線熱力登場。圖/Zespri提供
今夏最吸睛的捷運彩繪列車「Zespri 營養快充列車」於北捷淡水線熱力登場。圖/Zespri提供

超吸睛的捷運彩繪列車登場！全球奇異果領導品牌Zespri攜手台北捷運，即日起至6月14日於淡水信義線打造的「營養快充列車」限時開跑。整列車廂以台灣經典在地早餐為主題設計，從台北豆漿、花蓮肉包、彰化控肉飯到台南牛肉湯，每節車廂都化身為一間在地人氣早餐店。Zespri人氣品牌大使「KIWI兄弟」也化身「營養快充員」，將陪伴通勤族一起從北「吃」到南。

Zespri同步發起「挺在地早餐」投票活動，邀請民眾一起為家鄉早餐投票贊聲。活動期間於捷運中山站及大安站設置晨間限定的「營養快充站」，完成 Zespri@LINE指定任務後，於07:00～11:00間至營養快充站出示完成後的手機畫面，即可兌換 Zespri 陽光金圓頭乙顆。

此外，Zespri也攜手全家便利商店推出「集章送好禮」活動， 5/28至6/24，限定Zespri鮮切果餐盒搭指定質立優格特價營養組合，原價破百，活動期間只要94元即可入手。同步推出集章趣活動，凡購買任一指定Zespri奇異果商品，即可獲得1枚集章，集越多兌換越豐富。

Zespri營養快充站資訊

活動時間｜即日起至6/14（六）每日07:00～11:00

捷運中山站｜B1 服務台閘門外

捷運大安站｜B1 淡水信義線與文湖線轉乘夾層處

營養快充列車路線｜台北捷運淡水信義線（Zespri主題列車將不定時出現）

完成LINE指定任務後，即可兌換Zespri奇異果一顆。圖/Zespri提供
完成LINE指定任務後，即可兌換Zespri奇異果一顆。圖/Zespri提供
享用美味早餐的同時，也別忘了加顆Zespri奇異果輕鬆補充營養。圖/Zespri提供
享用美味早餐的同時，也別忘了加顆Zespri奇異果輕鬆補充營養。圖/Zespri提供

台北捷運 彩繪列車 淡水信義線 通勤族

延伸閱讀

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

世壯運周六開幕 選手與觀禮民眾搭捷運享半價

影／世壯運17日登場 霹靂幹員帶偵爆犬強化捷運維安

加強捷運治安維護 新北將正式成立捷運警察隊

相關新聞

米其林一星「雅閣」新廚新菜登場！重現粵式經典風味

台北文華東方酒店連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單，並在菜譜上新增十多道新菜，更換比例高達三...

饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

肉量1.5倍！日本丼飯連鎖「Sukiya すき家」推出牛丼新尺寸，特別是「肉多飯少」的特製尺寸引發網友熱議，...

茹絲葵推出SRF極黑和牛戰斧牛排　一客6,300元限量供應

頂級牛排餐廳茹絲葵（Ruth's Chris Steak House）再推限量鉅作——「極黑和牛戰斧牛排」，選用來自美國...

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可...

6款超萌週邊！爭鮮×Second Morning 水果壽司好清爽

爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。