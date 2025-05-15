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台灣文化大阪世博不缺席 We TAIWAN超Q彈主視覺今亮相

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部公開「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」主視覺，超Q彈角色「a-We」正式亮相。圖／文化部提供
文化部公開「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」主視覺，超Q彈角色「a-We」正式亮相。圖／文化部提供

2025年大阪．關西世博4月中正式開展，文化部延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至8月20日策劃「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」，再度參與國際盛會。文化部今（15）日公開主視覺及超Q彈角色「a-We」，正式宣告台灣將以「應援未來、奇蹟之島」回應大會主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，活動更擴大涵蓋展覽、文化科技、線上遊戲、聲響、電影、文學、市集等，呈現台灣混融多彩、跨域創新、多元包容的文化樣貌，邀請大家一起以台灣文化應援未來。

擔任此次視覺統籌的究方社設計總監方序中表示，a-We是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長彈跳、變形，還會不時發出a-we~~a-we~~的異世界語，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。a-We活力滿滿、勇於挑戰，正如同臺灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

文化部表示，「We TAIWAN」以台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心名義，成功申請到2025日本國際博覽會協會（世博協會）、大阪府及大阪市政府作為本活動的後援認證，也就是未來在主視覺海報、各宣傳平台等，都可以使用世博logo。

文化部表示，「We TAIWAN」強調台灣文化在全球重組背景下的融變能力與自信未來，透過社群、結合新科技與各類型文化藝術，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出，以及兩個週末的市集活動，向國際觀眾述說台灣的獨特。

文化部公開「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」主視覺，超Q彈角色「a-We」正式亮相。圖／文化部提供
文化部公開「We_TAIWAN_臺灣文化in大阪．關西世博」主視覺，超Q彈角色「a-We」正式亮相。圖／文化部提供
「We_TAIWAN_台灣文化in大阪．關西世博」的超Q彈角色「a-We」活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣包容、彈性、適應生存的應變韌性。圖為主視覺應用模擬圖。圖／文化部提供
「We_TAIWAN_台灣文化in大阪．關西世博」的超Q彈角色「a-We」活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣包容、彈性、適應生存的應變韌性。圖為主視覺應用模擬圖。圖／文化部提供

世博 大阪 文化部

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