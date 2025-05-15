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對等關稅不確定性高 自主減量計畫申請期限展延2個月

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為協助碳費徵收對象應對美國關稅政策對綠色轉型造成的不確定性影響，環境部參照財政部所得稅結算申報及繳納的期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延2個月的措施，並保留適用優惠費率的資格。圖／聯合報系資料照片
為協助碳費徵收對象應對美國關稅政策對綠色轉型造成的不確定性影響，環境部參照財政部所得稅結算申報及繳納的期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延2個月的措施，並保留適用優惠費率的資格。圖／聯合報系資料照片

碳費制度於今年正式上路，為協助碳費徵收對象應對美國關稅政策對綠色轉型造成的不確定性影響，環境部參照財政部所得稅結算申報及繳納的期限作法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延2個月的措施，並保留適用優惠費率的資格。

環境部表示，我國碳費制度已於2025年正式實施，微收對象涵蓋約260家企業（共480家工廠）。根據「碳費收費辦法 」與「自主減量計畫管理辦法」規定，企業須於今年6月30日前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後於明年繳交碳費時，能以每噸50員或100元的優惠費率計算；倘若晚於6月30日提出，則明年須用每噸300元的一般費率繳費。

根據環境部日前調查，有近9成企業願意提出自主減量計畫申請，以爭取適用優惠費率，考量企業近期因受美國對等關稅政策的不確定因素影響，為協助企業撰擬自主減量計畫，環境部延長自主減量計畫2個月的申請時間至今年年8月31日，同時也由氣候變遷署成立專案輔導小組，由負責團隊提供技術協助、申請指引與撰寫諮商等服務，確保自主減量計畫品質，並加速我國整體低碳轉型步伐。

此外，在碳費徵收期程不變的前提下，政府也提供兩大支持措施，包含立法院於今年4月11日三讀通過「產業創新條例」 第10條之1，增列節能減碳為投資抵減項目，金管會也已於「綠色及轉型金融行動方案」 將企業執行自主減量計畫納為優先投融資評估項目，對產業低碳轉型提供實質的資金協助。

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