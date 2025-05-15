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白內障成老年人第二慢性疾病 飛秒白內障技術提升海線眼科治療量能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院今天舉行眼科新設備揭幕儀式。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今天舉行眼科新設備揭幕儀式。圖／光田醫院提供

國健署統計，白內障已成為台灣老年人第二大常見慢性病，僅次於高血壓，全國白內障就醫人口超過110萬人，光田醫院今天舉行眼科新設備揭幕儀式，引進醫學中心等級飛秒白內障技術，提升台中海線眼科治療量能。

光田綜合醫院眼科李致名醫師表示，一名57歲男患者接受手術後情形，語氣中帶著驚喜，男患者3周前到醫院接受飛秒雷射輔助白內障手術，手術過程順利，術後恢復進度也很理想。

患者說，手術當天與隔日短暫休息後，便恢復正常作息，幾乎沒有不舒服，很快就能回去上班，對生活影響不大。

據國健署資料，白內障已成為台灣老年人第二大常見慢性病，僅次於高血壓，盛行率高達41.3%。全國白內障就醫人口超過110萬人，其中60歲以上長者有8成都患有白內障。白內障不僅是自然老化的結果，更為台灣高齡人口中，最常見的視力退化問題之一。

為提升患者的治療品質，光田綜合醫院近期同步引進兩項智慧設備，瑞士 Ziemer 公司製造之 FEMTO LDV Z8 飛秒雷射系統，與應用於乾眼治療的脈衝光儀器，造福海線長者與眼疾患者。

李致名醫師表示，飛秒雷射可輔助執行白內障手術中最關鍵的兩大步驟「前囊撕開」與「晶體核劈裂」，透過即時影像導航與電腦定位，讓這些原本亟需手感與經驗掌握的細節更穩定、精準。

飛秒雷射輔助白內障手術，已從傳統「經驗導向」進化為「可視化流程」；透過即時影像導航，醫師能清楚掌握手術位置與深度。

「這就像幫手術裝上導航地圖。」李致名醫師表示，對晶體硬化、視力模糊至0.5以下的過熟白內障患者，飛秒技術可預先分裂晶體、降低乳化能量，有助保護角膜、減少水腫，加快視力恢復；他提醒患有嚴重青光眼、眼壓不穩或隅角狹窄者，仍須由門診完整評估後再決定是否適用。

今天的眼科新設備揭幕儀式上，眼科主任蔡明輝醫師也分享脈衝光在乾眼症治療上的應用，他表示，這項技術可改善麥氏腺功能，緩解乾眼不適症狀。

患者 手術 白內障

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