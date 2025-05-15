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0元機票來了！台越航線胡志明、河內、富國島 全面開搶
最受旅客歡迎的0元機票來了！越捷航空為迎接2025夏季旅遊熱潮，即日起推出全球矚目限時優惠，數百萬張「新台幣0元起」機票（不含稅金）涵蓋台越航線、越南國內線與多條國際航線，讓旅客以最超值價格展開專屬的夏日旅程。
優惠活動即日起至2025年5月19日開放預訂，可透過越捷官網www.vietjetair.com或官方APP訂購。適用搭乘期間自2025年6月1日至2026年3月28日（不含旺季及國定假日），涵蓋夏季假期、秋季旅遊，或是2026年初的出國計畫都能輕鬆安排。
其中，台灣旅客可從台北、台中及高雄直飛越南兩大城市─胡志明市與河內，或前往享有30天免簽入境優惠的熱帶度假天堂─富國島。從越南出發，還可轉往亞太地區多個國際城市，包括澳洲、印度及東南亞。
此外，越捷同步推出「夏日限定旅行組合」，包含漁夫帽、頭巾、行李吊牌、護照夾、徽章及專屬紀念品。針對親子出遊族群，也有「Kid’s Combo兒童套餐」，提供特製機上兒童餐點，並附贈可愛獨家的驚喜小禮。
越捷航空今年再度榮獲國際航空安全評比網站AirlineRatings評選為「全球最安全航空公司」之一，旅客亦可享有SkyCare旅遊保險、SkyJoy常旅客回饋計畫及越捷獨家機上服務。更多訊息可查詢：www.vietjetair.com。
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