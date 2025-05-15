車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼
台鐵列車誤點常被旅客抱怨，今天傳出一列區間車停靠北湖站時，疑似因車長誤看錯時間，列車提走2分鐘發車，導致旅客撲空，到站發現車子早已開走。
據了解，台鐵一列2124次區間車今上午停靠北湖站，原訂時刻表的表定時間為9時58分開車，但車長卻提早發出好訓，該區間車竟在9時56分就提前駛離。
據悉，該列2124次區間車車長疑似看錯時間，才會提早顯示出發號誌，提早2分鐘駛離北湖站，造成1名旅客因此撲空沒搭上該區間車。
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