車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

不少人上廁所習慣帶上手機，也邊滑手機邊如廁。林口長庚胃腸肝膽科副教授級主治醫師李柏賢昨日透過臉書提醒民眾，上廁所千萬別再滑手機，因為一旦習慣養成，痔瘡的風險恐增高46%，不得不慎。

2025-05-15 14:14