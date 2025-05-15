不要只靠咖啡提神！營養師曝過度攝取傷害：身體在刷信用卡

過度攝取咖啡因會對身體產生什麼負面影響呢？營養師高敏敏發文，稱咖啡因會佔據產生睏意「腺苷」的位置，讓我們誤以為身體不累，其實已經在透支體力了，她指出過度攝取咖啡因造成的傷害，也分享更健康改善疲勞的方式。

營養師高敏敏在臉書發文，表示許多人疲累時會靠著喝咖啡提神，其實攝取咖啡因不代表就不用休息了。在疲勞時，身體會產生「腺苷」的物質，促使我們想睡覺，而咖啡因會去佔據腺苷的位置，導致我們以為自己不累，就像身體刷「信用卡」一樣，其實身體還是在勞累狀態。

高敏敏提醒，咖啡因每日攝取量應在300毫克之內，過度攝取可能會影響睡眠、刺激腎上腺、影響鈣質吸收，影響骨骼健康等問題，因為咖啡因會使神經系統過於興奮，嚴重時甚至會越喝越累、失眠、心悸、頭痛胃痛甚至腹瀉。

高敏敏建議，應用更健康的方式調整疲憊感，例如多補充水分提升循環、保持充足睡眠、攝取優質蛋白質和低碳水、保持適量運動促進血液循環，都能改善疲憊的問題。高敏敏最後指出，咖啡可以喝，但不要過量攝取，喝咖啡時搭配良好的生活習慣，才能真正獲得活力。