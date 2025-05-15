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航港局全額補助小船加裝AIS 估明年6月前裝設4609艘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
航港局全額補助小船加裝AIS，估明年6月前裝設4609艘。圖／航港局提供
航港局全額補助小船加裝AIS，估明年6月前裝設4609艘。圖／航港局提供

中國大陸快艇去年直闖淡水河，引起國安疑慮，為提升查緝走私、海上事故搜救、船舶避碰效能，交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS），本月也公布全額補助作業要點，預計明年6月前完成4609艘船舶AIS裝設。

航港局長葉協隆指出，根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。根據航港局盤點，修法上路之後，將有3121艘小船、1488艘遊艇須加裝AIS。

修法草案明天完成預告，接下來將視補助及漁業署漁船裝設情況，公告修法上路時間；未裝設的小船及遊艇，屆時可依船舶法處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

葉協隆表示，過去逐步修法要求各類船隻裝設，目標就是讓外海、沿海所有國籍船隻全部裝設AIS，此次補助期限至2026年6月底，每船限補助1台，後續船主後續於航行期間，須確實開啟AIS訊號，且非經航港局許可，不得自行修改該船核配的水上行動業務識別碼或挪為他用，否則將追回AIS。

航港局表示，AIS系統可有效強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航行安全與搜救效率的重要工具。本次全額補助可減輕船主經濟負擔，同時能提升小型船舶與遊艇的安全防護，減少海上事故發生。

修法 航港局 遊艇

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