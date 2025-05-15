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68歲婦心肌梗塞大腦缺氧15分 「三快」搶救幾乎鐘神奇無損傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院護理師照顧林姓患者。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院護理師照顧林姓患者。記者簡慧珍／攝影

彰化縣68歲林姓婦人急性心肌梗塞，119救護車接獲通報迅速趕到一面急救，一面載往醫院，到院前已心跳停止15分鐘，從急診室直送心導管室手術裝3根支架，又接受低溫療法，7天後確定林婦大腦幾乎沒受損，轉進一般病房觀察。

衛福部彰化醫院心導管室主任王彥翔今表示，林婦能獲救且大腦幾乎沒損傷，主要在於「三快」，第一快是林婦外出散步出現極度不適的胸悶，隨行丈夫立刻向119求助，救護車很快趕到，第二快為消防員救護技術優良，到場一面施以心肺復甦術（CPR）和自動體外去顫器（AED）電擊，一面飛快載送到醫院，第三快是病人到院，快速送進心導管室暢通血管；三快救命，缺一不可。

林婦10多天前和丈夫外出散步，突然胸口好像大石壓住喘不過氣，她要丈夫立刻通報119即昏倒，消防救護人員很快抵達；溪湖消防分隊員吳茂榮表示，當天他和隊員楊靜宜出任務，見林婦倒在路旁，已沒呼吸心跳，他們急救的同時把林婦送上救護車飛馳到醫院，這一路上5次電擊。

到達醫院，急診室醫護人員摸到林婦的微弱脈搏，並判斷是急性心肌梗塞，直送心導管室檢查，發現林婦的冠狀動脈共3處阻塞，即手術裝置3支支架保持暢通血流，再送加護病房。

加護病房主任林文培擔心林婦腦部缺氧15分鐘而受損，通常4分鐘腦細胞開始死亡，10分鐘會發生無法復原的損壞，所以對林婦施以低溫療法，將體溫控制在攝氏32至34度以降低代謝速度，保護腦部功能，7天後確定腦部幾乎未受損，恢復良好轉送一般病房。

林姓患者的心臟血管攝影，顯示紅圈處是冠狀動脈狹窄阻塞。圖／彰化醫院提供
林姓患者的心臟血管攝影，顯示紅圈處是冠狀動脈狹窄阻塞。圖／彰化醫院提供

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