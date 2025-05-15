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立院通過「艱苦人條款」殯葬條例 雲林夜市慈愛會深深鞠躬感恩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮也落髮還願，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意。記者蔡維斌／翻攝
雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮也落髮還願，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意。記者蔡維斌／翻攝

立法院「艱苦人條款」從低收入戶擴大到中低收入戶火化及殯葬設施（進塔）補助法案3讀通過，全國將有24萬餘戶約63萬人受惠，15年來發起推動火化行善的雲林夜市慈愛會今天與立委張嘉郡、丁學忠召開記者會說明法案從雲林開枝散葉經過，慈愛會理事長陳鴻榮除落髮還願，理事會更深深鞠躬感謝大家為愛付出。

立法院本月9日修法通過「殯葬管理條例」第21條之1修正案，將原本只有低收入的火化進塔補助擴及中低收入戶，使全國受惠對象從原本14萬餘戶擴增至24餘萬戶約63萬人，讓弱勢族群也能尊嚴走完人生最後1哩路。

雲林夜市慈愛會全體理事會今天出席記者會，對雲林縣府、立委、議會及社會大眾深深一鞠躬表達謝意，理事長陳鴻榮更落髮還願，感謝立委張嘉郡、丁學忠、劉建國促成通過這項佛心慈愛的法案，照亮社會。

陳鴻榮指出，夜市攤商來自社會底層，體會無數艱苦人遇難時的無助和無奈，2010年7名夜市人發起每人樂捐30元協助困苦人家喪葬費，獲廣大回響，如今會員己達7千人，所用濟助費用公開透明，受惠範圍也從雲林擴及中部5縣市，更加發勵學金，鼓勵清寒學子。

陳鴻榮說，多年來該協會協助個案達5712件，勵學金479人，合計捐出善款達3.2億元，全是艱苦人愛心的累積，萬分感激國家將這份愛化為法案嘉惠更多艱苦人，協會將以「今生已成雙全法、不負蒼天不負卿」的心志持續奉獻。

丁學忠以在虎尾鎮代主席任內受夜市慈愛會感動，率先推動低收戶免除殯葬設施使用費，如今又在立法院協助通過法案把愛擴及更多人，感觸尤深。張嘉郡也回顧11年前她在立院首次提出修法，2017年成功修法奠定了「艱苦人條款」雛形，如今中低收入戶一併納入，令人欣慰。劉建國也肯定夜市慈善會多年付出終能開花結果。

張麗善也說，雲林縣府4年前率先通過自治條例，除維持原有各項喪葬補助，更擴大試辦中低收入戶免費火化方案，證明這項政策具備財務可行性與社會支持度，如今看到「雲林經驗」推向全國造福更多人，她甚感欣慰。

雲林夜市慈愛會全體理事會雙手合十，向社會大眾及立法院表達對深深謝意。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會全體理事會雙手合十，向社會大眾及立法院表達對深深謝意。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會全體理事會向社會大眾深深一鞠躬，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意，擴大讓24萬餘中低收入戶獲得喪葬補助。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會全體理事會向社會大眾深深一鞠躬，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意，擴大讓24萬餘中低收入戶獲得喪葬補助。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮也落髮還願，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮也落髮還願，表達對立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例的謝意。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會及立委丁學忠、張嘉郡開記者會說明並感謝立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例，擴大讓24萬餘中低收入戶獲得喪葬補助。記者蔡維斌／攝影
雲林夜市慈愛會及立委丁學忠、張嘉郡開記者會說明並感謝立法院通過「艱苦人條款」殯葬管理條例，擴大讓24萬餘中低收入戶獲得喪葬補助。記者蔡維斌／攝影

低收入戶 夜市 雲林

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