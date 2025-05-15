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中捷多元支付使用率升 增TWQR乘車碼與國際信用卡付款

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
目前中捷有超過10種支付方式，中捷公司表示未來會視旅運需求持續擴充。圖／台中捷運公司提供
目前中捷有超過10種支付方式，中捷公司表示未來會視旅運需求持續擴充。圖／台中捷運公司提供

台中捷運去年4月啟用多元支付系統，包含感應式信用卡、LINE Pay、悠遊付等等，上線以來使用率持續上升，今年3月底新增TWQR乘車碼掃碼系統，開通9家金融機構，5月再開通Mastercard與銀聯信用卡感應支付，未來將持續導入更多支付方式。

中捷綠線2021年開通，第一年總運量418萬人次，去年已成長到1580萬人次。中捷公司指出，國內多元支付市場越趨成熟，去年4月起，綠線開放Visa與JCB感應式信用卡（包含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定），以及LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay愛金付等。

中捷公司表示，民眾進出閘門時用信用卡或行動裝置感應、掃描QR Code乘車碼，可以快速付款；開放多元支付後使用率穩定成長，便在今年陸續增加其他多元支付方式。

中捷公司指出，今年3月底開始，各車站無障礙閘門新稱支援TWQR乘車碼掃碼功能，開通9家金融機構，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀與中華郵政；5月則開通Mastercard與銀聯信用卡感應支付，強化國際形象。

中捷公司表示，使用TWQR乘車碼只需開啟對應App出示乘車碼掃描，系統會直接從帳戶扣款，操作快速、使用便利；使用Mastercard與銀聯信用卡也無須另行購票，用原信用卡就可以搭乘。未來會持續根據旅客需求，新增更多元、優化的支付方式。

台中捷運綠線去年載客量超過1500萬人次，多元支付使用率也穩定上升，中捷公司今年再推出TWQR乘車碼與國際信用卡感應支付。圖／聯合報系資料照
台中捷運綠線去年載客量超過1500萬人次，多元支付使用率也穩定上升，中捷公司今年再推出TWQR乘車碼與國際信用卡感應支付。圖／聯合報系資料照

Mastercard 信用 台中捷運

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