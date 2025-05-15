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影／放視大賞15周年 蕭美琴盼政府成青年創作最佳後盾

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
2025年放視大賞邁入第15周年，副總統蕭美琴（左四）今天親自出席在高雄展覽館舉行的開幕典禮。記者王勇超／攝影
2025年放視大賞邁入第15周年，副總統蕭美琴（左四）今天親自出席在高雄展覽館舉行的開幕典禮。記者王勇超／攝影

2025年放視大賞邁入第15周年，今年首度由數位發展部與教育部共同主辦，結合美國GNOMON、日本超人運動協會、BitSummit等國際單位，並攜手夢想動畫、仙草影像、高雄市電影館等十多家數位內容企業，創下歷年最大展出規模。副總統蕭美琴今天親自出席在高雄展覽館舉行的開幕典禮，強調政府在快速變化的數位時代，會扮演支撐青年的穩定力量。

蕭美琴致詞時說，面對數位科技與AI浪潮帶來的轉變，自己也曾焦慮，「我年紀大了，理解新工具要花幾個小時，但年輕人幾下手機就搞定。」她認為，這樣的變化也促使政府必須思考，如何以有效率的政策支持社會在轉型過程中的不確定與迷惘。

蕭美琴表示，蔡英文政府任內成立數位發展部，而賴清德總統上任後也推動「海外青年圓夢計畫」，支持青年追夢、探索世界，「前幾天，賴總統才接見第一批即將出國的圓夢青年。」她呼籲有志青年善用這些資源，透過數位與實體的結合，從世界各地汲取靈感。

教育部長鄭英耀說，今年教育部與數發部聯手辦理放視大賞，象徵跨部會推動數位創意教育的新里程，「放視大賞是一場創作的冒險」，希望學生不只是累積知識，更能在實作中突破框架、創造未來。

數發部次長林宜新說，放視大賞不僅是競賽平台，更是串聯人才培育、職場實戰與國際輸出的跳板，希望協助學生及創新團隊從參賽中脫穎而出，實現從本土創意到國際接軌的完整循環。

高雄市政府副秘書長張家興說，放視大賞已是高雄年度創意指標活動之一，也是台灣展現數位實力的重要窗口，市府未來也將持續支持，做為創作者最堅強的後盾。

今年放視大賞展區規模空前，吸引ROG、ProArt、台灣微軟、智崴集團等重量級品牌參與，並串聯國內獨立遊戲、動畫、影音後製等指標性企業。其中日本BitSummit更為放視大賞保留參展席次，開放全台獨立遊戲團隊報名「BitSummit Pitch擂台賽」，競逐直通BitSummit的門票，位本土開發者打造進軍全球的舞台，也讓高雄成為台日獨立遊戲文化交流據點。

副總統蕭美琴今天在2025年放視大賞展場，參觀日本廠商研發的運動輪椅。記者王勇超／攝影
副總統蕭美琴今天在2025年放視大賞展場，參觀日本廠商研發的運動輪椅。記者王勇超／攝影
副總統蕭美琴今天親自出席在高雄展覽館舉行的開幕典禮。圖／數發部提供
副總統蕭美琴今天親自出席在高雄展覽館舉行的開幕典禮。圖／數發部提供
副總統蕭美琴今天上午走進2025年放視大賞展場參觀，聆聽學生講解作品創意。記者王勇超／攝影
副總統蕭美琴今天上午走進2025年放視大賞展場參觀，聆聽學生講解作品創意。記者王勇超／攝影

教育部 青年

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