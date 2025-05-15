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暑假前進非洲看動物大遷徙 醫師：別忘行前打疫苗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園國際機場醫療中心開設旅遊醫學門診，提供旅客最新疫情風險評估及個人化建議，可隨到隨打。圖／聯新國際醫院提供
桃園國際機場醫療中心開設旅遊醫學門診，提供旅客最新疫情風險評估及個人化建議，可隨到隨打。圖／聯新國際醫院提供

隨著暑假國人出國旅遊旺季，日韓東南亞旅遊外，近年前進非洲肯亞、坦尚尼亞欣賞動物大遷徙的旅遊詢問度暴增，聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心羅錦祥醫師表示，近期接獲民眾來電詢問非洲相關防疫與疫苗接種問題，提醒有意前往非洲旅遊者，務必在出發前2至4周之前完成旅遊醫學評估與疫苗接種，安心出國、健康返台。

疫情開放後，近年愈來愈多民眾規畫7月暑假，前往非洲坦尚尼亞、肯亞觀賞非洲牛羚、斑馬動物大遷徙，跨越馬拉河的壯觀畫面，羅錦祥說，該中心開設旅遊醫學門診，會根據旅客年齡、疾病史、疫苗接種紀錄、旅遊行程與活動內容等條件，提供最新疫情風險評估及個人化建議。

針對規畫7月往非洲觀賞動物大遷徙的旅客，羅指出，若計畫非洲行的民眾身體狀況許可，建議一次施打黃熱病和流行性腦脊髓膜炎疫苗，搭配8周瘧疾預防藥，由於瘧疾潛伏期從數周到數月，民眾服用瘧疾預防藥物時間，從出發前延續到返國後，療程長約8周。

民眾可依自身需求，考量是否接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）及A型肝炎疫苗，強化自身保護力，另黃熱病疫苗與流行性腦脊髓膜炎疫苗，因部分非洲國家要求入境旅客必須出發前10天完成接種，旅客持有國際預防接種證明書才能入境，該醫療中心整合式門診可提供民眾隨到隨打服務及個人化旅遊諮詢。

羅錦祥表示，黃熱病疫苗屬活性疫苗，接種前若發燒或過敏症狀者，應先找專業醫師評估，尤其是6個月以下嬰兒、65歲以上長者與孕婦，均為高風險族群，他不建議直接接種活性疫苗、或服用瘧疾預防藥物，避免產生副作用、或增加畸胎風險。

近來日本、韓國、越南旅遊超夯，尤其近期的流感、百日咳、新冠、麻疹等傳染病疫情延燒，甚至麻疹與百日咳境外移入病例激增，越南被列為第二級旅遊警示國，不可輕忽，他建議家長出國前，替小孩完成所有建議疫苗接種，成人也應確認是否補打疫苗，維護平安出遊。

桃園國際機場醫療中心醫師羅錦祥（見圖）提醒7月旅遊民眾須完成旅遊醫學評估與疫苗接種。圖／聯新國際醫院提供
桃園國際機場醫療中心醫師羅錦祥（見圖）提醒7月旅遊民眾須完成旅遊醫學評估與疫苗接種。圖／聯新國際醫院提供
部分非洲國家入境須完成黃熱病疫苗與流行性腦脊髓膜炎疫苗，旅客須接有黃熱病疫苗等小黃卡證明。圖／聯新國際醫院提供
部分非洲國家入境須完成黃熱病疫苗與流行性腦脊髓膜炎疫苗，旅客須接有黃熱病疫苗等小黃卡證明。圖／聯新國際醫院提供

出國旅遊 疫苗 非洲

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