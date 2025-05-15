攝護腺肥大新手術 中榮累積40例 手術時間短且立即改善

台中市1名60歲男性因攝護腺肥大排尿困難，經藥物治療3年，症狀未能改善，加上已有糖尿病須吃藥控制，不願再增加藥量。另外52歲男子有攝護腺肥大家族病史，10多年前發覺尿速變慢即就醫服藥控制，但症狀隨年齡加重，還合併慢性發炎，造成生活不便。但兩人在接受新型攝護腺拉開微創手術後，排尿症狀明顯改善，不僅無需依賴藥物，生活品質也大幅提升。

台中榮總泌尿醫學部醫師胡如娟說，攝護腺肥大是40歲以上男性常見的健康問題，隨著年齡增長，攝護腺組織逐漸增生壓迫尿道，導致排尿困難、尿流減弱、頻尿及夜尿等症狀，嚴重影響日常生活。特別是70歲以上男性，平均每10人就有7至8人受到影響。

目前第一線標準治療以口服藥物為主，但副作用包括逆行性射精和勃起功能障礙。傳統攝護腺刮除手術則出血多、恢復期長，術後需長時間留置尿管；雷射手術雖可降低出血量及縮短尿管放置時間，但需半身或全身麻醉，且兩者術後出現逆行性射精的風險高達7成以上，種種限制，讓不少患者對手術望而卻步。

但隨著醫療技術進步，攝護腺肥大治療已邁入微創手術的新時代。她說，攝護腺拉開手術便是其中之一，方法是透過特製的鎳鈦合金束帶，在內視鏡輔助下，將肥大的攝護腺組織如窗簾般向外拉開，有效解除尿道阻塞。手術時間僅需15至20分鐘，且可在局部麻醉下進行，對麻醉風險較高的患者更為友善，術後可當日出院或留院觀察一晚，排尿改善立即有感。

對於自己適合哪一種手術？胡如娟說，中榮會為患者安排包括3D攝護腺超音波、尿流速測試、攝護腺特異抗原（PSA）檢驗，必要時還會進行錄影尿動力學及膀胱鏡檢查，以確認攝護腺肥大的立體結構與膀胱功能，再與患者共同討論，決定最適合的治療方案。若攝護腺肥大未及時妥善治療，可能導致膀胱纖維化、血尿、泌尿道感染、膀胱結石，甚至腎功能惡化。如有排尿困擾，應及早就醫評估。