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「政府負最終支付責任」入法？ 洪申翰：態度開放 3個月內研議可行性

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委王育敏今質詢勞保財務問題，詢問勞動部長洪申翰是否贊成「政府負最終支付責任」明文入法。記者葉冠妤／攝影
立委王育敏今質詢勞保財務問題，詢問勞動部長洪申翰是否贊成「政府負最終支付責任」明文入法。記者葉冠妤／攝影

立委王育敏今於立院衛環委員會質詢勞保改革議題。相較於前勞長何佩珊主張撥補就是改革，勞動部洪申翰說，勞保年改是艱難問題，撥補只是維持勞保基金水位方法之一，他並沒有說不研議勞保制度改革，但因涉及勞工老年經濟安全、退休保障，需要審慎面對。而他對於「政府負最終支付責任」明文入法持開放態度，會在3個月內研議入法的可行性。

王育敏指出，根據最新勞保精算報告，勞保基金用罄年限雖延至2031年，但潛藏負債高達13.23兆，這是天文數字，但前任勞動部長何佩珊「發明」撥補即是改革，撥補就已經完成勞保年改，洪部長也跟隨此論述基調。

不過，洪申翰否認撥補即改革，他強調勞保年改是艱難問題，他不認為只是純粹撥補問題，維持勞保基金水位需仰賴多元方式，撥補只是其中之一，除爭取公務預算撥補勞保基金，勞動部也在想辦法提高基金投資效益，並克服勞保收取、給付問題，精進檢討收取保費的操作面向。

王育敏說，過去很少聽到勞動部長對勞保財務議題多有著墨，她印象中洪部長認為政府已經在負最終支付責任，所以不需要進行勞保年改，民進黨政府以前還會說研議勞保制度改革，現在都不說研議了，但數字看來，勞保最終還是會破產，若至少有政府在，就能讓勞工安心，她詢問洪申翰是否贊成負最終支付責任入法？

洪申翰說，他並沒有說不研議勞保年改，只是因年改涉及勞工的老年經濟安全保障，所以需要非常審慎、嚴肅面對。對於「政府負最終支付責任」明文入法，他抱持開放態度，並重申政府政策現在就已經做到負最終支付責任。

王育敏認為，很多立委都提出修法版本，如果政府願意扛起勞保最終支付責任，至少勞工會認為勞保破產沒關係，因為只要有政府，勞工就領得到給付，「就是讓它入法」盼屆時法案討論能獲支持。

立委陳昭姿說，勞保財務狀況就像是「房間裡的大象」，大家視而不見。她提出解凍10億元預算的附帶決議，要求勞動部今年底前提「勞工保險條例」修正草案，將最終給付責任入法。

洪申翰回應，勞動部對明文入法持開放態度，也願意啟動討論，但因涉及撥補、法制化，他現在很難替代其他財主單位、行政院做承諾，但他願意在3個月內研議入法可行性。

立委楊曜則說，勞保改革講那麼多年，執政黨不敢擔保，他其實對勞動部遲不提版本很有意見，若行政院不提修法版本，建議委員會下個會期就排審立委提案。不過林淑芬認為，社會保險責任最重的是雇主，大家都不敢得罪雇主，卻叫人民補雇主責任、叫政府埋單，政府當然也有責任，但需要用法律寫得那麼死嗎？

勞動部 年改 洪申翰

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