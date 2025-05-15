故宮日韓參訪人數大逆轉 故宮院長提出關鍵原因
根據統計，1月到2月南韓來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。故宮院長蕭宗煌今赴立院報告，立委林宜瑾詢問，過去故宮的國際旅客以日本人為主，如今結構大幅改變，日本團客大量減少，南韓團客卻大幅增加，故宮如何因應日韓參訪人數的逆轉。蕭宗煌表示，故宮將增加韓文導覽手冊和與韓語導遊。
蕭宗煌透露，故宮有委託專案研究，研究「為什麼大家不來故宮」，提出許多觀點。而以他個人的觀點，因為日幣貶值，導致全世界遊客都流向日本、反之日本人就不想出國、寧願留在日本，這也是日本團客減少的原因。此外，過去南韓遊客較少到台灣，因此對台灣的環境比較陌生，所以以團客居多。
蕭宗煌表示，過去故宮並沒有把南韓當成主流客群，如今情勢轉變，故宮已準備增加韓文導覽手冊、韓語導遊以及韓文相關標示。
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