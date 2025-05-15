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醫師性侵事件後首度發言 婦產科醫學會表達強烈譴責

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
婦產科醫學會指出，內診時，一定要有護理師在場陪同才能執行。本報資料照片
婦產科醫學會指出，內診時，一定要有護理師在場陪同才能執行。本報資料照片

台大婦產科醫師、婦產科醫學會理事長陳思原被指控性騷擾後，近日又有婦產科醫師在住院醫師訓練期間對患者性侵，遭一審判刑。婦產科醫學會秘書長黃建霈代表醫學會發言指出，對相關行為行為表達強烈譴責，同時提醒民眾婦產科內診的標準步驟，若有醫師沒有按照標準執行，病患可以拒絕。

黃姓醫師在婦產科住院醫師訓練期間，要求患者在沒有護理師陪同下，在急診室婦科診間，用手指搓揉陰蒂並將手指放入陰道，性侵患者，醫師遭檢察官提起公訴並經台北地方法院判刑三年。

台灣婦產科醫學會對黃姓醫師表達強烈譴責，若經判刑定讞，醫學會將啟動倫理委員會及理事會，討論相關懲處事宜。黃建霈指出，黃姓醫師目前雖是一審，但還可以上訴，醫學會雖譴責相關行為，但因為尚未定讞，目前無法撤銷醫學會會員資格，必須要有足夠依據。

黃建霈解釋，婦產科內診常用標準步驟如下，全程都要有護理師在一旁，若是有其他非常用標準步驟，如肛診等，通常會再加說明。對遇到沒照標準步驟執行，病患可以拒絕，醫師也應該要加強說明、改進。

第一，門診護理師陪同患者進入內診區說明過程，並指導患者放置衣物、脫去衣褲及上檢查台。

第二，婦產科醫師進行內診前，通常會再次說明，並請患者不用緊張，接著放入塗過潤滑劑的鴨嘴進入陰道內進行視診，必要時併行其他檢查如抹片、切片或治療如陰道清潔等。

第三，醫師取出鴨嘴做骨盆腔器官與腹部觸診，會用載手套的手指（大多是食指+中指）進入陰道，另一支手在肚皮上按壓，進行子宮及卵巢與腹部臟器之觸診，此時通常會問患者，被碰觸處是否有異常的疼痛感。

第四，內診完成後，醫師先離開，而護理師會請患者下台，穿好衣服，並帶回診間繼續未完的診療。

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