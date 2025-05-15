「世界一片模糊」非洲少年白內障、閃光 長庚團隊救回視力

15歲的史瓦帝尼（Eswatini）少年小清（化名），個性內向害羞、有學習困難，發現是視力問題引起。在長庚義診團協助下，結合台灣社會善心力量與醫療外交資源，來台接受檢查與治療。術後一個月，小清雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字，變得愛笑又有自信。

長庚醫院今舉辦「照亮史瓦帝尼的光—長庚援手助非洲病童重拾笑顏」記者會，慶祝小清的重見光明。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，今年2月中至史瓦帝尼義診時，至阿彌陀佛關懷中心發現這個特別的個案，「小清個性內向不敢社交，一看他的病歷是先天性白內障，直覺與孩子眼睛有關。」

孫啟欽初步檢查小清的視力，裸視僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板，嚴重影響學習。他返台後與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，4月3日安排少年來台接受治療。經高階檢查發現，小清的雙眼曾植入人工水晶體，但右眼合併500度遠視與700度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁。

「他的視力受損，可能是植入的人工水晶體位移所造成，衍生遠視、閃光，其原因已經不可考，重點是進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術。」孫啟欽說，小清的眼疾必須由不同次專科醫師合作。於是，基隆長庚整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，分別針對白內障、虹膜沾黏、遠視、散光等問題處理。

孫啟欽說，小清的左眼因人工水晶體問題併虹膜沾黏，將來會致角膜水腫、眼壓升高，變成青光眼甚至失明。這部分進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症。右眼部分，則進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成。

手術後，小清的雙眼裸視視力大幅提升，目前穩定可達0.5至0.7，能清楚看到黑板的字。「裸視0.5的概念，是日常生活95%都沒問題，年輕人恢復快，我估計他的視力還會再進步。」孫啟欽表示，小清的視力已經從「世界是模糊的一片，變成看得清楚眼前所有人，祝福他未來光明。」