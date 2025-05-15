快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

「世界一片模糊」非洲少年白內障、閃光 長庚團隊救回視力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽（右）表示，非洲男童的視力受損，可能是植入的人工水晶體位移所造成。記者廖靜清／攝影
基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽（右）表示，非洲男童的視力受損，可能是植入的人工水晶體位移所造成。記者廖靜清／攝影

15歲的史瓦帝尼（Eswatini）少年小清（化名），個性內向害羞、有學習困難，發現是視力問題引起。在長庚義診團協助下，結合台灣社會善心力量與醫療外交資源，來台接受檢查與治療。術後一個月，小清雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字，變得愛笑又有自信。

長庚醫院今舉辦「照亮史瓦帝尼的光—長庚援手助非洲病童重拾笑顏」記者會，慶祝小清的重見光明。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，今年2月中至史瓦帝尼義診時，至阿彌陀佛關懷中心發現這個特別的個案，「小清個性內向不敢社交，一看他的病歷是先天性白內障，直覺與孩子眼睛有關。」

孫啟欽初步檢查小清的視力，裸視僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板，嚴重影響學習。他返台後與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，4月3日安排少年來台接受治療。經高階檢查發現，小清的雙眼曾植入人工水晶體，但右眼合併500度遠視與700度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁。

「他的視力受損，可能是植入的人工水晶體位移所造成，衍生遠視、閃光，其原因已經不可考，重點是進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術。」孫啟欽說，小清的眼疾必須由不同次專科醫師合作。於是，基隆長庚整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，分別針對白內障、虹膜沾黏、遠視、散光等問題處理。

孫啟欽說，小清的左眼因人工水晶體問題併虹膜沾黏，將來會致角膜水腫、眼壓升高，變成青光眼甚至失明。這部分進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症。右眼部分，則進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成。

手術後，小清的雙眼裸視視力大幅提升，目前穩定可達0.5至0.7，能清楚看到黑板的字。「裸視0.5的概念，是日常生活95%都沒問題，年輕人恢復快，我估計他的視力還會再進步。」孫啟欽表示，小清的視力已經從「世界是模糊的一片，變成看得清楚眼前所有人，祝福他未來光明。」

「我非常謝謝孫醫師，還有幫助我的人。」小清說中文道出感謝，他表示，在史瓦帝尼阿彌陀佛關懷中心學習中文時，非常喜歡武術，但是練習各種動作時經常跌倒，跟看不清楚有關係，視力恢復之後，他非常興奮，「看電視不用再往前靠近，黑板上的字也終於看得見。」

15歲的的史瓦帝尼少年小清（化名），非常喜愛武術，現場表演動作。記者廖靜清／攝影
15歲的的史瓦帝尼少年小清（化名），非常喜愛武術，現場表演動作。記者廖靜清／攝影

手術 視力 長庚

延伸閱讀

台南去年大型車死亡26件 分局針對銀髮族宣講「遠離大型車」

閃兵案滾雪球 醫曝假病逃兵常見樣態 製造「不等視」

醫師投書「刺胳針」數據錯誤 長庚提告 求償金額曝光

門診數、夜診減少惹議 高雄長庚：大同醫院角色定位已不同

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

故宮日韓參訪人數大逆轉 故宮院長提出關鍵原因

根據統計，1月到2月南韓來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。故宮院長蕭宗煌今赴立院報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。