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買不到新冠快篩 衛福部急開會：庫存5萬劑已請廠商增產

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署、疾管署昨天緊急開會應對，同時盤點目前國內庫存，截至上周家用快篩庫存為5萬劑，已請國內廠商增產。圖為快篩示意圖。本報資料照片
衛福部食藥署、疾管署昨天緊急開會應對，同時盤點目前國內庫存，截至上周家用快篩庫存為5萬劑，已請國內廠商增產。圖為快篩示意圖。本報資料照片

新冠疫情持續升溫，新冠就診人次已連5周上升，上周就醫人數逼近萬人。有民眾在社群媒體求助，跑了10多家藥局都買不到快篩。衛福部食藥署、疾管署昨天緊急開會應對，同時盤點目前國內庫存，截至上周家用快篩庫存為5萬劑。食藥署已視疫情需要，要求國內廠商增產，並與四大超商、藥師公會聯繫，要求加強進貨。

食藥署副署長王德原說，疾管署監測，新冠染疫人數上升，食藥署關注民眾買不到新冠快篩一事，日前就已著手處理，找業者詢問供應狀況，目前國內新冠家用快篩許可證共4張，分別由1家國外廠商，3家國內產商生產，盤點現行庫存，截至上周庫存量為5萬劑，隨疫情升溫，使用量預期上升，必要時將要求3家國內廠商增產，「我們與疾管署是友軍，將互通有無確保供應無虞。」

家用新冠快篩試劑國內已核准4張許可證，相關業者分別為寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司以及亞培快速診斷設備股份有限公司，另專業人士用新冠快篩試劑已核准6張許可證。王德原說，食藥署已與四大超商、藥師公會聯繫，要求加強進貨，確保民眾容易買到快篩，新冠疫情常態化，一年365天都有人染疫，新冠快篩已是常規穩定生產，且必要時可順利增加供應。

疾管署副署長羅一鈞說，新冠疫情5月持續上升，高峰預期落在6月，民眾快篩需求持續增加，昨天已與食藥署開會討論，請食藥署與廠商保持密切聯繫，確保快篩供應正常，將持續轉達疫情趨勢，由食藥署與廠商聯繫，增加生產鋪貨。

羅一鈞表示，近期除新冠以外，其他呼吸道病如流感、人類間質性肺炎病毒、腺病毒等也很活躍，建議民眾出現呼吸道症狀時，應先至醫療院所就醫，由醫師評估病情，若有需要，健保有給付醫用快篩，可用於符合新冠抗病毒藥物開立條件民眾，如65歲以上長者、未滿65歲有慢性病史民眾，就醫時由醫師視病情開立。

快篩試劑 疫情 食藥署

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