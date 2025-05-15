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白天嗜睡、癱軟別以為只是累！醫師提醒：恐是猝睡症警訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙和醫院神經內科醫師官怡君指出，目前雖無法根治猝睡症，但已有多項藥物能有效控制症狀。圖／雙和醫院提供
雙和醫院神經內科醫師官怡君指出，目前雖無法根治猝睡症，但已有多項藥物能有效控制症狀。圖／雙和醫院提供

年近50歲的李小姐長年飽受突如其來的嗜睡困擾，常在工作或開會時突然感到極度疲倦，只能仰賴外力與意志勉強維持清醒。直到近日去醫院檢查，才確診為猝睡症。所幸經透過規律服藥與調整生活作息，目前病情已逐步穩定，且良好控制。

李小姐說，以前懷孕時，曾在路上突然昏沉入睡，差點造成意外危及生命，或因情緒波動導致四肢無力、癱軟的情形，也常發生夢境與現實混淆，甚至被「鬼壓床」，種種症狀讓她以為精神出問題，不僅尋求醫療協助，也前往宮廟求神問卜，長久下來身心俱疲，也影響工作表現，對人生失去希望。

近日李小姐至雙和醫院神經內科門診就診，醫生官怡君透過夜間多項睡眠檢查，及日間多次入睡檢查，確診李小姐是第一型猝睡症（Narcolepsy Type 1）。

官怡君說明，猝睡症是一種罕見的神經疾病，主要因大腦中維持清醒的「食慾素」分泌不足所致。研究資料顯示，第一型猝睡症的發病高峰多在青春期與二十歲出頭，盛行率估計為每10萬人中有25至50人罹患，男女罹患比例相當。而猝睡症第二型略為少見，盛行率約為每10萬人中有20至34例。

典型症狀包含白天不由自主入睡、肌肉突然無力導致猝倒發生、入睡或醒來時出現幻覺，以及常發生俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓，另外，患者也因睡眠時間破碎、品質不佳，難獲得深層休息導致精神不濟，常被誤解為懶惰、情緒障礙或心理問題。

官怡君指出，目前雖無法根治猝睡症，但已有多項藥物能有效控制症狀。李小姐初期先使用短效型的中樞神經活化劑，幫助提神，後續待健保申請通過後，改用副作用較低、療效較佳，成分為Modafinil的覺醒促進劑，以及成分為Pitolisant的組織胺H3受體拮抗劑，並搭配規律作息與短暫日間小睡，使清醒時間大幅拉長，生活品質也隨之提升。

官怡君提醒，如長期出現無法抗拒的白天嗜睡、情緒激動時四肢癱軟、或常有入睡幻覺與睡眠癱瘓等徵狀，應提高警覺，及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。除能確認是否為猝睡症，也有助排除其他如睡眠呼吸中止症等相關疾病。

雙和醫院神經內科醫師官怡君指出，如發現特定症狀，應及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。圖／雙和醫院提供
雙和醫院神經內科醫師官怡君指出，如發現特定症狀，應及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。圖／雙和醫院提供

情緒 睡眠時間 鬼壓床

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