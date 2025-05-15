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泰越捷航空7月16日復航桃園-札幌直飛航線 每周4班紅眼航班
泰越捷航空（Thai Vietjet Air）宣布，自7月16日起，正式復航桃園－札幌（新千歲）直飛航線，每周4班營運，固定於周一、周三、周五與周日飛航，即日起開放訂票。
北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。
泰越捷航空表示，今年7月16日起，將復航桃園－札幌（新千歲）直飛航線，每周4班營運，固定於周一、周三、周五與周日飛航，即日起開放訂票，詳情見官網（ https://www.vietjetair.com/zh-TW ）。
泰越捷航空桃園－札幌（新千歲）航線，去程航班編號為VZ570，凌晨2時45分自桃園起飛，預計於當地時間早上7時30分抵達新千歲機場；回程航班編號為VZ571，於札幌時間早上9時30分起飛，並於中午12時55分返回桃園。
泰越捷航空表示，紅眼航班安排，讓旅客能夠充分利用旅遊程首日，輕鬆銜接北海道當地行程，對自由行、情侶度假或親子行程的旅客而言，是效率與便利兼具的首選。
泰越捷航空說，本次復航為暑假出國、深度遊北海道增添最佳航班選擇。新千歲機場交通便捷，可直達札幌、小樽、旭川、登別、洞爺湖等熱門旅遊景點，泰越捷航班的紅眼抵達與清晨返台組合，適合行程緊湊、重視時間效益的旅人與商務人士。
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