快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

泰越捷航空7月16日復航桃園-札幌直飛航線 每周4班紅眼航班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。圖／泰越捷航空提供
北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。圖／泰越捷航空提供

泰越捷航空（Thai Vietjet Air）宣布，自7月16日起，正式復航桃園－札幌（新千歲）直飛航線，每周4班營運，固定於周一、周三、周五與周日飛航，即日起開放訂票。

北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。

泰越捷航空表示，今年7月16日起，將復航桃園－札幌（新千歲）直飛航線，每周4班營運，固定於周一、周三、周五與周日飛航，即日起開放訂票，詳情見官網（ https://www.vietjetair.com/zh-TW ）。

泰越捷航空桃園－札幌（新千歲）航線，去程航班編號為VZ570，凌晨2時45分自桃園起飛，預計於當地時間早上7時30分抵達新千歲機場；回程航班編號為VZ571，於札幌時間早上9時30分起飛，並於中午12時55分返回桃園。

泰越捷航空表示，紅眼航班安排，讓旅客能夠充分利用旅遊程首日，輕鬆銜接北海道當地行程，對自由行、情侶度假或親子行程的旅客而言，是效率與便利兼具的首選。

泰越捷航空說，本次復航為暑假出國、深度遊北海道增添最佳航班選擇。新千歲機場交通便捷，可直達札幌、小樽、旭川、登別、洞爺湖等熱門旅遊景點，泰越捷航班的紅眼抵達與清晨返台組合，適合行程緊湊、重視時間效益的旅人與商務人士。

北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。圖／泰越捷航空提供
北海道四季皆美，夏季的薰衣草花海、富良野農場、美瑛丘陵與青池，冬季的粉雪滑雪、札幌雪祭、溫泉體驗、海鮮饗宴，是台灣旅客最鍾愛的旅遊勝地之一。圖／泰越捷航空提供

桃園 泰越捷航空 航班

延伸閱讀

桃園19、20日20.5萬戶停水16至23小時 6.9萬戶減壓

桃園港口海巡文化季27神尊巡海祈福 守護文化資產

桃園不動產56億賣和碩 宏達電：資產管理不影響產線

考生注意！國中會考周末登場規定一次看 這些物品禁入考場

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

故宮日韓參訪人數大逆轉 故宮院長提出關鍵原因

根據統計，1月到2月南韓來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。故宮院長蕭宗煌今赴立院報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。