為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，他表示，海島型氣候，陸地增溫引發海風，海風直接吹得到的地方，增溫就比較有限；海溫比較難到達的地方，增溫就比較明顯。

他說，台灣周邊海溫，南部約26至28度，北部約23至26度，未來還有不少增溫空間，所以現在還遠遠不是最熱的時候。