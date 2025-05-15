快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

清熱解毒「黃芩」成口腔治療良藥 醫療創新獲國際金牌

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
傳統上用於清熱解毒的中藥材黃芩，被開發作為治療口腔疾病的創新配方。圖／樂生醫院提供
傳統上用於清熱解毒的中藥材黃芩，被開發作為治療口腔疾病的創新配方。圖／樂生醫院提供

傳統上用於清熱解毒的中藥材黃芩，如今被研發成為口腔治療良藥！衛福部樂生醫院與國立陽明交通大學醫學院共同研究創新，將黃芩作為口腔治療的藥材，經反覆實證證實療效，更一舉獲得「2025年日本東京創新天才發明展」金牌，將傳統中藥療效發揚海外。

黃芩是一種傳統草藥，過去多以煎服作為能清熱燥濕、瀉火解毒之用，但樂生中醫師徐蔚泓認為，黃芩以具備多種生物活性，有抗微生物、抗發炎和抗癌特性，具備治療價值，因此與陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅教授團隊一同開發以黃芩為基礎的中藥複方，作為治療口腔疾病的創新配方。

樂生醫院指出，經過一系列的製備程序與萃取後，團隊研究發現，黃芩中藥複方與常用的口腔癌化療藥物「順鉑」一同使用時會出現「協同作用」，比單用順鉑更能有效抑制癌細胞生長，因此能夠降低順鉑的使用劑量；將此中藥複方合併藥物用於動物實驗，亦能有效抑制腫瘤生長。

衛福部樂生醫院目前居住50多名漢生病院民，有鑑於漢生病人皮膚、黏膜受細菌侵犯，口腔衛生狀況普遍不佳，徐蔚泓醫師將中藥複方製成漱口水，使用後實測發現，複方漱口水能夠減少牙菌斑指數並促進院民的唾液分泌。

徐蔚泓表示，這次將黃芩研發作為偕同藥物與漱口水，證實多種療效，堪稱口腔治療的「神隊友」，促進口腔健康方面的廣泛作用及其治療潛力。此中藥複方更榮獲「2025日本東京創新天才發明展」金牌獎肯定，也讓台灣傳統草藥與中藥學的重要性被看見。

衛福部樂生醫院與國立陽明交通大學醫學院共同研究創新，將黃芩作為口腔治療的藥材，一舉獲得「2025年日本東京創新天才發明展」金牌。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院與國立陽明交通大學醫學院共同研究創新，將黃芩作為口腔治療的藥材，一舉獲得「2025年日本東京創新天才發明展」金牌。圖／樂生醫院提供

中藥 醫學院 醫師

延伸閱讀

她讚好市多1果汁「有手搖飲感覺」 老饕力推：夏天喝超消暑

漱口也沒用！她買好市多1餐點「苦到像六神丹」 內行人曝原因

離奇意外！只是喝了餐廳氣泡水 西班牙男食道胃部都遭灼傷

口香糖藏健康危機！美最新研究：嚼2分鐘就會釋放「千顆塑膠微粒」

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

故宮日韓參訪人數大逆轉 故宮院長提出關鍵原因

根據統計，1月到2月南韓來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。故宮院長蕭宗煌今赴立院報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。