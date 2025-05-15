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端午連假車流估平常的1.3倍 國5北上高乘載、部分匝道封閉
端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部高公局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮，其中連假首日交通量最大，為平常1.3倍，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。
端午節為民俗性節日，預估將有大量返鄉和出遊車潮，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段，或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，規畫改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。
匝道封閉管制南向部分，將於5月30日凌晨0時至中午12時，封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口，清晨5時至中午12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。
5月31日清晨5時至中午12時，封閉國道1號埔鹽系統交流道南向入口；清晨5時至中午12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口。
北向部分，5月31日到6月1日每日的中午12時至晚間9時，將封閉國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，中午12時到晚間9時封閉國道3號西濱交流道北向入口。
此外，由於宜蘭、花蓮地區為國人連假期間的旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，因此也規畫國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口，於5月31日及6月1日下午1時至6時實施高乘載管制。
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