快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假車流估平常的1.3倍 國5北上高乘載、部分匝道封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
端午連假期間，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。圖／交通部高公局提供
端午連假期間，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。圖／交通部高公局提供

端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部高公局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮，其中連假首日交通量最大，為平常1.3倍，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制

端午節為民俗性節日，預估將有大量返鄉和出遊車潮，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段，或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，規畫改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。

匝道封閉管制南向部分，將於5月30日凌晨0時至中午12時，封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口，清晨5時至中午12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。

5月31日清晨5時至中午12時，封閉國道1號埔鹽系統交流道南向入口；清晨5時至中午12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

北向部分，5月31日到6月1日每日的中午12時至晚間9時，將封閉國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，中午12時到晚間9時封閉國道3號西濱交流道北向入口。

此外，由於宜蘭、花蓮地區為國人連假期間的旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，因此也規畫國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口，於5月31日及6月1日下午1時至6時實施高乘載管制。

端午連假期間，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。圖／交通部高公局提供
端午連假期間，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。圖／交通部高公局提供

國道 連假 高乘載管制

延伸閱讀

因應端午連假 高鐵加開四班次、5月17日開賣

端午連假國道實施匝道封閉及高乘載管制 路段時段公布

端午節連假將來臨 高公局國道疏運措施一次看

端午連假將至 客運高墾線視人潮機動增班疏運

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

為什麼近山區更熱？ 鄭明典4字解惑：還有不少增溫空間

「今天西半部平地普遍有30度以上高溫，靠山區的平地溫度相對更高」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書以「海溫調節」現象說明，...

未來1周高溫炎熱今上看36度 周六午後雷陣雨範圍擴大

未來1周高溫炎熱，中央氣象署技正林秉煜表示，注意防曬和補充水分，小心中暑。午後有局部雷陣雨，山區活動注意天氣變化。金馬地...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

故宮日韓參訪人數大逆轉 故宮院長提出關鍵原因

根據統計，1月到2月南韓來台人數達22.4萬人次，超車日本的21萬人次，成來台國際旅客之冠。故宮院長蕭宗煌今赴立院報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。