端午連假車流估平常的1.3倍 國5北上高乘載、部分匝道封閉

端午連假自5月30日至6月1日共3天，交通部高公局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮，其中連假首日交通量最大，為平常1.3倍，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，部分路段時段實施匝道封閉，連假後2天國5也將實施北上高乘載管制。

端午節為民俗性節日，預估將有大量返鄉和出遊車潮，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段，或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，規畫改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。

匝道封閉管制南向部分，將於5月30日凌晨0時至中午12時，封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口，清晨5時至中午12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。

5月31日清晨5時至中午12時，封閉國道1號埔鹽系統交流道南向入口；清晨5時至中午12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

北向部分，5月31日到6月1日每日的中午12時至晚間9時，將封閉國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，中午12時到晚間9時封閉國道3號西濱交流道北向入口。