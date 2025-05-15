因應端午連假 高鐵加開四班次、5月17日開賣

台灣高鐵公司自5月28日至6月2日規劃為期6天的端午節假期疏運，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班），以加強服務旅客。再加開之各車次將自5月17日（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵端午節假期疏運期間，共加開131班次列車（南下61班、北上70班），總計6天提供1,066班次列車的旅運服務，其中包含11班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達端點站），且配置2節自由座車廂（11-12節），建議可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，以利行程規劃。此外，建議旅客前往車站前，可預先於企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況，讓返鄉、出遊行程更順暢。

針對台中以北自由座需求較高時段，疏運期間特別擴大自由座運能，包括：南下的5月29日（四）18~20時（每整點25分南港站發車）；與北上的6月1日（日）10~21時（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次），上述時段行駛於南港-台中的區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站。敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

疏運期間人潮較多，台灣高鐵公司呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓。

此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品佔用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。