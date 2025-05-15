端午連假國道實施匝道封閉及高乘載管制 路段時段公布

5月30日至6月1日端午節3天連假，高速公路局說，預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，高公局將於部分路段時段實施匝道封閉與高乘載管制，提醒用路人多加留意，並依據相關標誌指示行駛。

端午節即將到來，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，並規畫改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。

相關匝道封閉管制之方向、時段與地點如下：

南向部分：5月30日（周五），0～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口；5～12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。5月31日（周六），5～12時，國道1號埔鹽系統交流道南向入口；5～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

北向部分：5月31日（周六）至6月1日（周日），12～21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口；12～21時，國道3號西濱交流道北向入口 。

此外，高公局說，宜蘭、花蓮地區為國人連假期間之旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，故規畫國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口於5月31日及6月1日（周六、周日）13～18時實施高乘載管制。