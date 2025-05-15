端午節連假將來臨 高公局國道疏運措施一次看

對於今年端午連假疏運，交通部高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，故規劃國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口於5月31日及6月1日（星期六、日）13～18時實施高乘載管制。

高公局表示，為紓解瞬間湧入國道之龐大車流，高公局將於部分路段時段實施匝道封閉與高乘載管制，請用路人多加留意並依據相關標誌指示行駛，以增進旅途順暢。

一、南向部分

(一)5月30日（星期五）

0～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口

5～12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口

(二)5月31日（星期六）

5～12時，國道1號埔鹽系統交流道南向入口

5～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口

二、北向部分：5月31日（星期六）～6月1日（星期日）

(一)12～21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口

(二)12～21時，國道3號西濱交流道北向入口

此外，臺灣東部之宜蘭、花蓮地區為國人於連假期間之旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，故規劃國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口於5月31日及6月1日（星期六、日）13～18時實施高乘載管制。上述時段與路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道。

高公局亦將於以上交流道附近重要路口設置圖形化標誌，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段；匝道入口則設置紅底白字的文字型禁制性告示牌，明確告知管制內容並作為執法依據。

請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。高公局預祝大家連續假期旅途平安，行車順暢。