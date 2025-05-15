「每天吹24小時電費1、2千」他喊不開冷氣太窮酸 台電說真相

夏日電價計價時間即將來臨，不少民眾關心荷包恐再度緊縮，有網友在PTT發文，表示「冷氣開24小時根本不會怎麼樣」，批評一堆人喜歡開開關關，以為能省電，引發熱烈討論。

網友近日在PTT以「沒人發現冷氣24小時開根本不會怎麼樣嗎！」為題發文，指出變頻冷氣在開啟節能模式的情況下，選擇每天24小時都開著不關，「每月電費才1、2千而已」，且會讓生活品質變超好，家裡涼快舒適，又不用開除濕機，濕度也能維持在55度左右，根本宜居到極點。

原PO還說，「台灣一堆窮酸鄉民」以為開冷氣很費電，因此捨不得開，每天讓自己熱得半死，家人的脾氣也因此變差，整天還可能為冷氣吵架，最終也沒省到多少錢。

該文一出，有網友回應「誰出錢，誰說了算」、「包括半導體廠、無塵室、機房都這樣開啊」，也有許多網友表示，選擇不24小時吹冷氣的原因不光是電費的考量，還包括身體會變差，因為完全沒活動，會讓身體無法出汗；還有人道，或許居家環境的整體生態不夠好才會這樣一直開著冷氣，例如台北市的北投圖書館因為是綠建築，就不需冷氣，其實一直待在冷氣房也會很不舒服。

台電電力臉書粉絲團過去曾為此澄清，表示相比於冷氣吹上24小時長時間不關，只吹8小時當然比較省。因為用多少度電，除了要看電器耗電量(消耗功率)，也與電器的使用時間有關。若民眾想省電，除了檢查家中電器耗不耗電之外，「使用時間」長短也是關鍵之一。

台電因此建議民眾，如果長時間沒有吹冷氣的需求，還是要關冷氣為妙。因為變頻冷氣雖然比較省電，但為了維持室內固定溫度，壓縮機仍需要持續運轉，累計下來的用電，就會比出門關掉冷氣還高昂。